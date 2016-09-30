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​К победам готовы
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

После прошлогоднего успеха на европейском первенстве, когда дебютантка столь представительных соревнований Амина Абдурашитова стала обладательницей бронзовой медали, настрой казахстанской сборной и притязания на самые высокие награды только укрепились. И даже такое форс-мажорное обстоятельство, как багаж, прибывший в Париж на день позже прилета самой команды, не смогло никого из сборной вывести из психологического равновесия.

Столица Франции уже второй год подряд принимает у себя ежегодный слет лучших европейских стилистов индуст­рии красоты. Чемпионат проходит под эгидой Всемирной организации парикмахеров (ОМС), которая объединяет в своих рядах национальные ассоциации и союзы парикмахеров. Казахстанские мастера вновь подтвердили свой высокий профессиональный уровень, заметно улучшив свои достижения предыдущих лет. Наша страна, являясь членом ОМС, участвует в чемпионатах Европы и мира с 1999 года.

– Нынешний триумф отечественных стилис­тов – результат закономерный, – считает президент Союза парикмахеров Казахстана Халима Насырова. – Но следует понимать, что за этими победами стоит их многолетняя кропотливая работа и верность раз и навсегда выбранному ремеслу.

Современная индуст­рия красоты, по словам главы профессионального союза, – самая подвижная отрасль, которая формирует и меняет стандарты и эталоны чуть ли не каждый день. Соревноваться на равных с лучшими мировыми мастерами, следовать в русле современных тенденций, использовать в своей работе последние достижения в области парикмахерского искусства – дело, ставшее для наших стилистов, вроде бы, привычным, но всегда ответственным и волнительным. Ведь сама атмосфера чемпионата Европы, несмотря на опыт участия в международных конкурсах, всегда заставляет трепетать даже самых титулованных чемпионов. А участниками европейского первенства, которое уже много лет носит статус открытого, каждый год становятся не только команды из Франции, Италии, России, Финляндии и других европейских стран, но и сборные из Аргентины, США...

Кира Гончарь из Караганды и Николай Исак из Уральска стали самыми титулованными членами сборной Казахстана. Кира завоевала золотую медаль в номинации «Дневная модная прическа», «серебро» в паре с Венерой Кашановой в общекомандном зачете и «бронзу» за «Свадебную прическу». Николай Исак первенствовал в номинации «Свадебная прическа», завоевав еще и бронзовую медаль за «Вечернюю модную стрижку». Карагандинка Венера Кашанова в индивидуальном первенстве также не осталась без награды – в номинации «Дневная модная прическа» она заняла призовое третье место. Но и остальные члены казахстанской команды показали высокие результаты. Представительница угольной столицы страны Олеся Некора и жительница Уральска Айна Султанбекова в номинации «Дневная модная прическа» заняли четвертое и пятое места соответственно.

О высоком статусе казахстанских мастеров индустрии красоты красноречиво свидетельствует и тот факт, что членами жюри нынешнего чемпионата Европы стали известные профессионалы своего дела – Нина Феодориди, Алексей Просвирин и Гульжахан Ходжаева. Огромную благодарность за консультации и поддержку сборная Казахстана выражает чемпиону мира, мастеру международного класса Георгию Коту.

– В сентябре 2017 года Париж вновь примет у себя лучших стилистов, но уже на чемпионате мира. Состав команды на это престижное первенство еще не определен, – говорит Халима Насырова. – Но уже сегодня мы готовы рассматривать заявки на участие от лучших отечест­венных парик­махеров из всех регионов страны.

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