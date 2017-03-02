Свежий выпуск
​К победам на законодательном поле
Лаура Тусупбекова

Ожидаемых депутатами поправок, призванных предот­вратить допинг-скандалы, в данном законопроекте нет. Но народным избранникам по­обещали – с этими поправками в Мажилис уполномоченные органы еще придут.

Так вышло, что обсуждение «спортивного» законопроекта совпало с вступлением в должность депутата Мажилиса по-настоящему уже легендарного боксера, Олимпийского чемпиона Серика Сапиева, который был зарегистрирован в качестве депутата 28 февраля. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил знаковость момента и поздравил нового коллегу с избранием в Парламент. Спикер от имени всей палаты пожелал известному казахстанскому спорт­смену успехов и в пар­ламентской деятельности.

– Символично, что олимпийский чемпион первый рабочий день проводит, когда мы будем рассмат­ривать законопроект о спорте. Мажилис – не ринг, конечно, но бои здесь тоже жаркие бывают. Поэтому здесь тоже желаем победы, – сказал Нурлан Нигматулин.

Поправки в законодательство по вопросам физкультуры и спорта представил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Новшествами совершенствуется система финансирования физкультуры и спорта. Для этого вносятся изменения в Бюджетный кодекс и Закон «О физической культуре и спорте».

Так, в частности Национальный олимпийский комитет наделяется правом получения и участия в государственном задании в области физкультуры и спорта. При распределении бюджетных средств будут учитываться критерии ранжирования видов спорта. К основным предлагается отнести: спортивные достижения на международных соревнованиях, национально-культурную традиционность вида спорта, наличие кадрового потенциала и материально-технической базы, соотношение особенностей вида спорта и климатических условий региона.

Обсуждая законопроект, депутаты подняли вопросы паралимпийского спорта, дос­тупности его в нашей стране детям-инвалидам, развития массовой физкультуры и спорта. Был затронут и вопрос потрясших казахстанский спорт допинг-скандалов. Депутат Азат Перуашев предложил заключать контракты с победителями Олимпийских игр, получающими за свои победы премиальные от государства. По мнению мажилисмена, нужно учесть нормы за ответственность тренеров, менеджеров, врачей, администраторов за вовлечение спортсменов в упот­ребление допинга и возврат призовых денег спортсменами.

– Прошлый год известен во всем мире серией допинговых скандалов в отношении известных спортсменов. Скандал не обошел стороной и нашу страну, к сожалению. Мы были лишены целого ряда медалей. У нас одни из самых крупных олимпийских призовых, 250 тысяч долларов за «золото» спортсмену и 250 тысяч долларов тренеру, всего 500 тысяч долларов по итогам, – аргументировал свой вопрос депутат.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин также заявил, что в Казахстане пора четко и внятно прописать допинговый вопрос. Он отметил, что депутаты готовы рассмотреть такие поправки в законодательные акты Казахстана.

– Весь мир сегодня откровенно демонстрирует свое отношение к допинговым делам. Я думаю, что нам тоже нужно адекватно отреагировать в законодательном поле, причем в отношении не только спортсменов, но и тех людей, которые готовят спортсмена к соревнованиям, – тренера, медицинских работников, функционеров. Там все нужно четко прописать. Мы к этому готовы, давайте совместно начнем эту большую ответственную работу, – сказал он.

По словам министра Арыстанбека Мухамедиулы, ведомство намерено в будущем внести на рассмотрение Парламента нормы за употребление допинга вплоть до уголовной ответственности.

– В этом законе, к сожалению, мы не успели ввести нормы. Но сейчас активно работаем, изучаем международный опыт. Потому что вопрос непростой. Как сказали, в первую очередь ответственность несут спорт­смен, тренер, врачи и спортивный функционер, который должен координировать этот процесс. Мы ускоренно будем вносить в Парламент­ изменения, касающиеся допинговой сферы, – пообещал министр.

Также палата на пленарном заседании определила профильным комитетам сроки подготовки заключений по поступившим в палату новым законопроектам. Это ратификационные акты между Казахстаном и Россией, касающиеся авиапоиска и спасания, а также правового регулирования в сфере железнодорожного транспорта. В этом ряду и ратификационные документы между Казахстаном и Кыргызстаном о порядке пребывания граждан государств на территориях сторон, а также о реадмиссии. Профильный комитет Мажилиса приступит к работе над проектом поправок по вопросам здравоохранения. 

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