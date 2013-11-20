К победе – на велосипеде

В индивидуальном соперничестве на 15 км первым финишировал Богдан Гапотченко из Северного Казахстана. В парной гонке на 18,4 км не было равных астанинцам Максиму Сатликову и Сергею Шатовкину.

Центральным событием состязаний, в том числе и по накалу борьбы, стала гонка «критериум». Здесь блеснул мастерством Сергей Шатовкин. 60 км в групповой борьбе быстрее всех осилили Максим Сатликов, Сергей Шатовкин и Динмухамед Улысбаев. А в командной гонке на 28 км победу праздновали Сергей Шатовкин, Максим Сатликов, Никита Соколов и Вадим Пронский.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ