К полноценной индустрии исламских финансовых услуг Ада ДЕМИНА

По поручению Главы государства еще в феврале 2009 года были разработаны и внесены поправки в законодательство, которые позволяли создавать на территории республики исламские финансовые институты: банки, инвестиционные фонды, выпус­кать исламские ценные бумаги. За несколько лет исламский банкинг получил серьезное развитие, и сейчас рассматривается как перспективная сфера финансовой системы республики. В программном документе государства «100 конкретных шагов» этому направлению также уделено внимание. В третьем направлении «Индустриализация и экономический рост», в частности, 71-й шаг предусматривает разработку «Стратегии развития финансового центра со специализацией на обслуживании рынков капитала и исламском финансировании».

О перспективности исламского банкинга последнее десятилетие в мире говорят все активнее. Причем не только в странах, исповедующих ислам, но и во многих европейских государствах. Порядка 70 государств применяют принципы исламской экономической модели и банкинга. В их числе Великобритания, Германия, Швейцария, Франция. Особенно интерес к этой альтернативной отрасли финансирования возрос после финансового кризиса 2007–2009 годов и повышается сейчас по мере нарастания кризисных явлений в экономиках развитых стран мира с традиционной финансовой системой. Похоже, дающие сбои механизмы традиционного финансирования требуют сейчас если не полной их модернизации, то поиска здоровых альтернатив. Поэтому эксперты высоко оценивают перспективы исламского банкинга, который показал себя очень хорошо в кризис. Так, согласно открытым данным, в 2009 году исламские банки нарастили объем своих активов почти на 29%, в то время как традиционные – менее чем на 7%. Согласно оценкам экспертов, в ближайшие годы рост активов исламского банкинга сохранится на уровне 10–15%. Прогнозируется при этом, что уровень суммарных активов в скором времени достигнет 2,8–3 трлн долларов.

Казахстан в развитии исламского банкинга очень последователен. Как в развитии законодательства и инфраструктуры, так и в реализации конкретных проектов. В 2009 году в республике был принят закон по исламскому финансированию; в 2011 году – закон, предусматривающий возможность выпуска государственных исламских ценных бумаг, а также расширяющий перечень оригинаторов исламских ЦБ, выпускаемых резидентами Республики Казахстан. Для развития исламского финансирования, страхования и лизинга Национальным банком РК был разработан проект закона изменений и дополнений законодательство по вопросам страхования и исламского финансирования. И – самое важное: Правительством была утверждена «Дорожная карта развития исламского финансирования до 2020 года». Это – свидетельство системного подхода к столь масштабному проекту в сфере финансов. Реализация «дорожной карты» как раз и обеспечивает в настоящее время создание условий для стабильного развития индустрии исламских финансовых услуг.

Республика не только декларирует намерения. Один за другим на финансовом поле идет становления исламских институтов. Так, став «пробным шаром» этого направления, уже с 2007 года в Казахстане работает АО «Исламский банк «Al-Hilal», открывший три филиала – в Астане, Алматы и Шымкенте. Банк занимается обслуживанием крупных корпоративных клиентов только за счет операций мурабаха. Его доля в банковской системе составляет около 1%.

В стране также действует исламская страховая компания АО «Общество взаимного халального страхования «Такафул». Она оказывает свои услуги лицам, неохваченным традиционными видами страхования. Были созданы брокерская компания Fattah Finance, Исламский инвестиционный фонд. Казахстан начал выпускать и ценные бумаги. Так, в 2012 году АО «Банк развития Казахстана» первым в Центрально-Азиатском регионе выпустил исламские облигации «Сукук «аль-Мурабаха» на 76,7 млн долларов. При этом 62% выпуска было распределено среди иностранных инвесторов. Также был зарегистрирован выпуск паев закрытого ПИФ «Исламский фонд Амана».

Эти шаги республики по развитию исламского банкинга наряду с традиционными финансированием приветствуют в мире. Помнится, еще в конце 2012 года в ходе международного заседания по исламским финансам, которое проходило в Алматы, советник департамента Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии Международного валютного фонда Зейне Зейдане завил:

– Учитывая те задачи, которые стоят перед Казахстаном, как в развитии инфраструктуры, так и реального сектора экономики, формат и инструменты исламского финансирования смогут здесь найти свое место. Поэтому в республике перспектива развития исламского финансирования – в силу его философии, подходов – высока. Я хочу заверить, что МВФ готов оказать всевозможную поддержку для развития сектора исламского финансирования в Казахстане.

Также позитивно оценивал развитие этого направления в Казахстане менеджер Исламского банка развития Хасеб Сиддики. Он особо подчеркнул высокий интерес ИБР к республике, отметив, что «процесс ознакомления с экономикой Казахстана с позиции возможности адаптации исламского банкинга идет достаточно давно. И перспективы его развития в стране очевидны». Дальнейшее – после форума – развитие отношений республики с исламскими и азиатскими банками – АБР, ИБР, это красноречиво подтверждают.

Еще одним важным событием, подтвердившим серьезность намерений Казахстана развивать исламский банкинг, а также признание этих шагов профессиональным сообществом, стал 12-й саммит Совета по Исламским финансовым услугам (The Islamic Financial Services Board – IFSB), прошедший в Алматы. Город первым из стран СНГ принял столь престижный форум. Саммит IFSB – это диалоговая площадка для ключевых игроков исламской финансовой индустрии, на которой обсуждаются вопросы текущего развития и регулирования сферы исламского финансирования в мире, региональное и глобальное сотрудничество. В IFSB входят 184 участника, в том числе 59 регулятивных и надзорных органов, 8 международных организаций.

К слову сказать, впервые саммит IFSB был проведен в 2004 году в Великобритании под патронатом Принца Уэльского Чарльза. Затем саммиты IFSB поочередно проходили как в странах исламского мира, так и в Европе. Например, в Люксембурге. Проведение подобного форума в Казахстане – это один из эффективных методов продвижения Алматы в качестве исламского финансового хаба в СНГ и Центральной Азии. Примечательно, что Национальный банк РК относительно недавно – в 2011 году – вступил в IFSB.

С учетом включения задачи развития исламского финансирования в План нации «100 шагов» по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева практическая работа в этом направлении продолжается. Эксперты связывают выход исламского банкинга на следующий этап развития с принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и исламского финансирования». Закон подписан Главой государства 27 апреля 2015 года и позволяет значительно расширить доступ к исламским финансовым инструментам.

Документ нацелен на решение текущих и наиболее актуальных вопросов развития исламского финансирования, страхового рынка и банковского сектора. В том числе таких направлений, как исламское страхование, товарная мурабаха, исламский лизинг (иджара). Принятие поправок в законодательство по вопросам страхования и исламского финансирования обеспечивает условия для долгосрочного и устойчивого развития финансового сектора Казахстана, считает финансовый регулятор, что является необходимым для полноценного и качественного обслуживания финансовых потребностей экономики и населения. В целом Национальным банком и Правительством страны проводится огромная работа по развитию исламского финансирования, становлению Алматы в качестве исламского финансового хаба.

Пристальное внимание к исламскому финансированию в республике, так же как и в мире объясняется экономическим прагматизмом. Исламский банкинг открывает новые возможности для экономики. Что в свою очередь позволяет обеспечить рост темпов производства, технологический подъем, снижение издержек. Особенно в отраслях, которые пока остаются на периферии традиционного банкинга. Новый импульс смогут получить и инфраструктурные проекты. То есть исламский банкинг открывает дополнительные инвестиционные перспективы для всей экономики страны.