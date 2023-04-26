К посевной готовы

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Андрей Кратенко

О готовности к проведению весенне-полевых работ в СКО шла речь на аграрном семинаре-совещании в Петропавловске.

фото пресс-службы акима СКО

В присутствии ученых-агрономов, фермеров, производителей сельскохозяйственной техники, элитных семян и минеральных удобрений аким Северо-Казах­станской области Айдарбек Сапаров объявил о том, что государство выполнило все обязательства перед аграриями.

– Принимаются все меры по финансовому обеспечению, – сказал глава региона. – Выделено необходимое количество удешевленного дизельного топлива. Семена проверены в полном объеме, 97% соответствуют кондициям первого-второго класса посевного стандарта. Действуют меры государственной поддерж­ки на приобретение элитных семян, минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов, сельхозтехники.

Северо-Казахстанская область – один из основных зерносеющих регионов. На долю аграрного сектора здесь приходится четверть всего регионального продукта. Но многие сельхозпроизводители, к сожалению, еще работают по устаревшим экстенсивным технологиям, используя семена с малым генетическим потенциалом.

Впрочем, появились и такие, кто совершенствуют селекционную работу, эффективно используют землю, внедряют ресурсосберегающие технологии. В их числе аким области назвал КТ «Зенченко и К», ТОО «Петерфельд-Агро», КТ «Мамбетов и К», ТОО «СК Вагулинское». Работая в тесной связи с наукой, они в зоне рискового земледелия получают урожай в среднем не менее 25–30 центнеров с гектара.

В рамках семинара состоялась масштабная сельскохозяйственная выставка. Производители сельхозтехники представили высокопроизводительные тракторы, комбайны, посевные комплексы. Местные фермеры ежегодно закупают не менее 2 тыс. единиц новой техники.

– Северо-Казахстанская область производит в республике около 12% сельхозпродукции, в том числе четверть всех зерновых и масличных культур, – отметил первый заместитель акима региона Марат Тасмаганбетов. – В текущем году посевная площадь составит 4,5 миллиона га. Площадь зерновых и зернобобовых займет 3,2 миллиона га, мас­личных культур – 960 тысяч га, кормовых – 353 тысячи га. Будут также троекратно увеличены площади гречихи, в организованных хозяйствах картофеля – в 1,5 раза, моркови и капусты – в два раза.

Залог успешного урожая – семена. Аграрии Северного Казахстана ввозят их из других регионов Казахстана, из РФ и европейских стран.

– Опыт области по развитию семеноводства – пример для других, – считает руководитель Омского селекционно-семеноводческого центра, кандидат сельскохозяйственных наук Петр Николаев. – Североказах­станские фермеры не боятся использовать передовые методы в работе с культурами, соблюдают агротехнологии, не забывают про минеральные удобрения.

Действительно, регион считается лидером по внесению минеральных удобрений. В 2023 году планируется внести более 200 тыс. тонн удобрений на площади 3 млн гектаров.

Успешное проведение посевной во многом определяется техническим оснащением, качеством ремонта и подготовки машинно-тракторного парка. В проведении посевных работ планируется участие более 13 тыс. тракторов, около 14 тыс. зерновых сеялок, 1,4 тыс. современных высокопроизводительных посевных комплексов.

– Обновлять технику, закупать минеральные удобрения помогает поддержка государства, – сказал на семинаре директор ТОО «Астык-СТЕМ» Сергей Звольский. – От государства мы получаем субсидии, которые очень сильно поддерживают нас.

Глава региона Айдарбек Сапаров поручил провести весенне-полевые работы с учетом научных рекомендаций, принять меры по сохранению влаги в почве, высеву качественных семян, обновлению сельскохозяйственной техники, внесению минеральных удобрений и проведению защитных мероприятий.

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