​К приему обязательны

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Ксения ВОРОНИНА

Несмотря на это, многие казахстанцы в первые же дни нового года столкнулись с тем, что некоторые кафе и рестораны, а также магазины отказались принимать «вышедшие из обращения деньги». Что делать? Как пояснил главный финрегулятор страны, купюра является полноправным платежным средством вплоть до последнего дня своего хождения и обязательна к приему.

– В случае отказа в приеме банк­нот и монет национальной валюты субъектами предпринимательства или некоммерческими организациями можно обратиться с заявлением в ближайший филиал Национального банка для выяснения обстоятельств и применения соответствующих мер, – пояснили в пресс-службе регулятора.

Так, отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты, сог­ласно статье 206 Кодекса РК об административных правонарушениях, влечет штраф на субъекты предпринимательства или некоммерческие организации в размере 10 605 тенге, на субъекты среднего предпринимательства – в размере 21 210 тенге, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 53 025 тенге, исходя из месячного расчетного показателя (МРП) на 2016 год.

Таким образом, до 3 октября 2016 года указанные банкноты являются законным платежным средством и используются для платежей и банковских операций на всей территории республики без каких-либо ограничений. Затем в течение 12 месяцев – с 4 октября 2016 года до 3 октября 2017 года включительно – указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня. Все оставшиеся после этого периода банкноты номиналом 2 000, 5 000, 10 000 тенге образца 2006 года вплоть до 3 октября 2020 года будут приниматься для обмена во всех филиалах Национального банка. С 4 октября 2020 года банкноты станут недействительными. Обмен вышеуказанных банкнот будет осуществляться бесплатно, без взимания комиссии или платы за обмен.

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