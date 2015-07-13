К принципам и стандартам элитарного клуба Раиса ШУЛЕЕВА, Алматы

Приближение Казах­стана к стандартам ОЭСР, без сомнения, будет только способствовать реализации стратегических задач государства по вхождению в число 30 наиболее развитых стран мира, говорит директор Института экономики и бизнеса КазНИТУ им. К. Сатпаева, доктор экономических наук, профессор Сауле Абдыгаппарова. Ученый напомнила, в одном из своих выступлений Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил, что фундаментальные показатели развитости демонстрируют как раз государства – участники ОЭСР.



Эта международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы демократии и свободной рыночной экономики, генерирует две трети мирового ВВП и привлекает до 80% прямых иностранных инвестиций. ОЭСР, придя на смену Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), превратилась в эффективную площадку сотрудничества для стран – участниц и глобальную структуру, выполняющую координацию социально-экономической деятельности ведущих экономик мира.



А это значит, как подчеркнула Сауле Билаловна, ОЭСР действительно предоставляет широкие возможности как для политических, так и экономических дивидендов. Поэтому организацию еще можно назвать элитарным клубом государств, отвечающих трем основным критериям: открытая экономика, плюралистическая демократия и уважение прав человека.



В состав организации входят 34 члена: наиболее развитые страны мира и Европейская комиссия – на правах отдельного участника. В последние годы ОЭСР стала проводить политику расширения числа своих участников. Так, из постсоветских стран в ОЭСР в 2010 году вошла Эстония. Кандидатами на вступление в ОЭСР являются страны БРИКС. Казахстан также заявил о своем намерении вступить в ОЭСР.



Совет ОЭСР в связи с такими заявлениями в 2013 году предложил выработать отдельные страновые программы сотрудничества с приоритетными для организации странами, которые не являются ее членами, но с которыми она намерена расширять взаимодействие. В итоге страновые программы организация подписала только с четырьмя государствами, в том числе с Казахстаном.



Сауле Билаловна обратила внимание на то, что для вступления в ряды членов ОЭСР Казахстану необходимо провести большую работу по достижению высоких стандартов. А это значит, необходимо будет достигнуть ежегодного роста ВВП не ниже 4%, довести объем инвестиций до 30%, в том числе инвестиции в области здравоохранения – до среднего стандарта ОЭСР, то есть 9,5%. Казахстан также проводит большую работу по увеличению производительности труда (в 2014 году производительность труда у нас составила 43% от стран – участниц организации). Проводится работа по приведению законодательства в соответствие со стандартами ОЭСР, увеличению расходов на образование до 4,5%, снижению энергоемкости казахстанской экономики почти в 2 раза.



Такая работа активно проводится. Так, начиная с 2005 года Казахстан реализует Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией для ряда постсоветских стран, предложенный ОЭСР. В 2011 году наша страна подала заявку на получение статуса наблюдателя в четыре комитета совета Организации экономического сотрудничества и развития: по инвестициям; по политике в области образования; по сельскому хозяйству; по промышленности, инновациям и предпринимательству.



Понятно, что сотрудничество и членство в такой авторитетной организации, как ОЭСР, престижно и несет в себе существенные преимущества, считает Сауле Абдыгаппарова. А именно: доступ к технической документации, созданной более чем 200 экспертами. Кроме того, организация славится публикациями, которые сравнивают производительность стран в таких областях, как налогообложение, коррупция, окружающая среда и занятость. Членство в ОЭСР – это также возможность доступа к лучшей практике государственного управления и внедрения передовых стандартов, повышение инвестиционной привлекательности страны, снижение стоимости заимствований для отечественного бизнеса, улучшение макроэкономических показателей, в частности, объемов товарооборота. Это также – рост политического авторитета и репутации, улучшение в вопросах защиты бизнеса благодаря повышению доступа к информации, эффективности антикоррупционных мероприятий, средств правовой защиты, повышение качества товаров и услуг.



Ученый Абдыгаппарова уверена, что приближение Казахстана к стандартам ОЭСР будет только способствовать реализации стратегических задач государства и вхождению в чис­ло 30 наиболее развитых стран мира. Для вступления в ряды членов ОЭСР необходимо провести большую работу по достижению ее высоких стандартов. По итогам двух мониторингов, проведенных представителями ОЭСР, Казахстан из 34 рекомендаций уже полностью выполнил 8, 12 – в основном. Таким образом, наша страна поэтапно движется к выполнению рекомендаций организации.



КазНИТУ им. К. Сатпаева, являясь одним из крупных исследовательских университетов Казахстана, вносит свою лепту в приближение высшего образования к стандартам ОЭСР. Например, магистралями развития Института экономики и бизнеса КазНИТУ являются создание подкластера энергоэффективности и ресурсосбережения в рамках реализуемого институтом научного проекта "Экономические аспекты энергоэффективных технологий и альтернативных источников энергии в контексте энергетической безопасности Казахстана". Институт также работает над созданием инновационного образовательного подкластера на основе результатов научного проекта "Разработка модели бизнес-образования для реального сектора экономики на основе компетентностного подхода".



Ученые КазНИТУ им. К. Сатпаева, подчерк­нула Сауле Билаловна, выражают уверенность, что результаты исследовательских работ института как раз "работают" на выполнение рекомендаций ОЭСР.