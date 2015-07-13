К принципам и стандартам элитарного клуба

Приближение Казахстана к стандартам ОЭСР, без сомнения, будет только способствовать реализации стратегических задач государства по вхождению в число 30 наиболее развитых стран мира, говорит директор Института экономики и бизнеса КазНИТУ им. К. Сатпаева, доктор экономических наук, профессор Сауле Абдыгаппарова. Ученый напомнила, в одном из своих выступлений Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил, что фундаментальные показатели развитости демонстрируют как раз государства – участники ОЭСР.
Эта международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы демократии и свободной рыночной экономики, генерирует две трети мирового ВВП и привлекает до 80% прямых иностранных инвестиций. ОЭСР, придя на смену Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), превратилась в эффективную площадку сотрудничества для стран – участниц и глобальную структуру, выполняющую координацию социально-экономической деятельности ведущих экономик мира.
А это значит, как подчеркнула Сауле Билаловна, ОЭСР действительно предоставляет широкие возможности как для политических, так и экономических дивидендов. Поэтому организацию еще можно назвать элитарным клубом государств, отвечающих трем основным критериям: открытая экономика, плюралистическая демократия и уважение прав человека.
В состав организации входят 34 члена: наиболее развитые страны мира и Европейская комиссия – на правах отдельного участника. В последние годы ОЭСР стала проводить политику расширения числа своих участников. Так, из постсоветских стран в ОЭСР в 2010 году вошла Эстония. Кандидатами на вступление в ОЭСР являются страны БРИКС. Казахстан также заявил о своем намерении вступить в ОЭСР.
Совет ОЭСР в связи с такими заявлениями в 2013 году предложил выработать отдельные страновые программы сотрудничества с приоритетными для организации странами, которые не являются ее членами, но с которыми она намерена расширять взаимодействие. В итоге страновые программы организация подписала только с четырьмя государствами, в том числе с Казахстаном.
Сауле Билаловна обратила внимание на то, что для вступления в ряды членов ОЭСР Казахстану необходимо провести большую работу по достижению высоких стандартов. А это значит, необходимо будет достигнуть ежегодного роста ВВП не ниже 4%, довести объем инвестиций до 30%, в том числе инвестиции в области здравоохранения – до среднего стандарта ОЭСР, то есть 9,5%. Казахстан также проводит большую работу по увеличению производительности труда (в 2014 году производительность труда у нас составила 43% от стран – участниц организации). Проводится работа по приведению законодательства в соответствие со стандартами ОЭСР, увеличению расходов на образование до 4,5%, снижению энергоемкости казахстанской экономики почти в 2 раза.
Такая работа активно проводится. Так, начиная с 2005 года Казахстан реализует Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией для ряда постсоветских стран, предложенный ОЭСР. В 2011 году наша страна подала заявку на получение статуса наблюдателя в четыре комитета совета Организации экономического сотрудничества и развития: по инвестициям; по политике в области образования; по сельскому хозяйству; по промышленности, инновациям и предпринимательству.
Понятно, что сотрудничество и членство в такой авторитетной организации, как ОЭСР, престижно и несет в себе существенные преимущества, считает Сауле Абдыгаппарова. А именно: доступ к технической документации, созданной более чем 200 экспертами. Кроме того, организация славится публикациями, которые сравнивают производительность стран в таких областях, как налогообложение, коррупция, окружающая среда и занятость. Членство в ОЭСР – это также возможность доступа к лучшей практике государственного управления и внедрения передовых стандартов, повышение инвестиционной привлекательности страны, снижение стоимости заимствований для отечественного бизнеса, улучшение макроэкономических показателей, в частности, объемов товарооборота. Это также – рост политического авторитета и репутации, улучшение в вопросах защиты бизнеса благодаря повышению доступа к информации, эффективности антикоррупционных мероприятий, средств правовой защиты, повышение качества товаров и услуг.
Ученый Абдыгаппарова уверена, что приближение Казахстана к стандартам ОЭСР будет только способствовать реализации стратегических задач государства и вхождению в число 30 наиболее развитых стран мира. Для вступления в ряды членов ОЭСР необходимо провести большую работу по достижению ее высоких стандартов. По итогам двух мониторингов, проведенных представителями ОЭСР, Казахстан из 34 рекомендаций уже полностью выполнил 8, 12 – в основном. Таким образом, наша страна поэтапно движется к выполнению рекомендаций организации.
КазНИТУ им. К. Сатпаева, являясь одним из крупных исследовательских университетов Казахстана, вносит свою лепту в приближение высшего образования к стандартам ОЭСР. Например, магистралями развития Института экономики и бизнеса КазНИТУ являются создание подкластера энергоэффективности и ресурсосбережения в рамках реализуемого институтом научного проекта "Экономические аспекты энергоэффективных технологий и альтернативных источников энергии в контексте энергетической безопасности Казахстана". Институт также работает над созданием инновационного образовательного подкластера на основе результатов научного проекта "Разработка модели бизнес-образования для реального сектора экономики на основе компетентностного подхода".
Ученые КазНИТУ им. К. Сатпаева, подчеркнула Сауле Билаловна, выражают уверенность, что результаты исследовательских работ института как раз "работают" на выполнение рекомендаций ОЭСР.