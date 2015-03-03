К производству полного цикла Свежий выпуск 737 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

фото Сергея СУРОВА

Именно так определяют свою миссию на предприятии, являющемся отечественным производителем высококачественного электротехнического и насосного оборудования, предназначенного для нужд горнодобывающей, перерабатывающей, химической промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. В 2006 году завод создавался на востоке страны в рамках программы по импортозамещению.

– На сегодня мы располагаем филиалами в четырех регио­нах Казахстана, – рассказывает заместитель генерального директора «Ульба-Электро» Владислав Рябцев.

С 2010 года предприятие, интегрирующее передовые европейские технологии в казахстанское сборочное производство, сертифицировано по международному стандарту качества и соответствует требованиям СТ РК ИСО 9001-2009. В 2013 году завод «Ульба-Электро» предоставляет своим потребителям еще одну услугу – сервис на колесах.

До недавнего времени производство являлось чисто сборочным, получающим комплектующие от итальянских партнеров. До того момента, как здесь самостоятельно наладили выпуск электро­двигателей для скважинных насосов.

– Доля казахстанского содержания в данный момент составляет 60%, и она увеличивается с каждым днем, – делится бригадир участка сборки насосов Руслан Ивантеев. – В текущем году, к примеру, планируем освоить собственное производство рабочих колес. Безусловно, это повысит конкурентоспособность нашей продукции, поскольку стоимость европейского насоса почти на треть выше отечественного.

Cвоей конечной целью на предприятии, товарооборот которого составляет 950 млн. тенге в год, считают переход от сборочного производства к заводу полного цикла.