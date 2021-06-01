К прошлому возврата нет

Конституция нашей страны начинается словами «Мы – народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой». Как показывает история, представители разных этносов оказались в Казахстане в связи с массовыми принудительными переселениями в советский период. Земля казахов стала настоящим домом для многих народов, пострадавших от репрессий 20–50-х гг. XX века.

Массовые политические реп­рессии явились выражением произвола и беззакония. Они охватили все регионы Советского Союза. В одночасье жизни безвинных людей были искалечены и разбиты.

Тяжелейшие испытания и бедствия выпали на долю казахского народа, о чем свидетельствуют многочисленные документы. По сравнению с другими республиками бывшего Союза Казахстан в расчете на душу населения понес самые большие людские и экономические потери. Несмотря на весь ужас происходившего и масштабы потерь, казахский народ протянул руку помощи и выразил чувство сострадания безвинно пострадавшим представителям других этносов, помог им выжить и обрести силы и надежды на будущее.

70% реабилитированных в Рес­публике Казахстан – представители депортированных народов. Это ли не свидетельство подлинного интернационализма казахского народа и государства? В неимоверно трудные годы лишений и голода терпение, мужество и мудрость позволили нашим предкам преодолеть жесточайшую тиранию, несправедливость и сплотиться в единую нацию.

Казахстан сегодня – родина всех живущих на этой прекрас­ной земле казахов, и сила наша в единстве, мире и согласии, соз­дающих условия для строительства независимого государства. Благодаря заложенной Елбасы политике толерантности, сохранения стабильности, прав и свобод всех граждан укрепляется единство народа Казахстана. Республика показывает пример мирного сосуществования представителей различных этносов и конфессий.

«Социальное единство, межнациональное согласие, стабильная экономика и высокий авторитет РК являются гарантией от пережитых потрясений, которые наш народ пережил в XX веке», – отмечает Нурсултан Назарбаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, последовательно продолжая этот курс, принял политическое решение довести начатое дело до конца. Лишь реально выполняя свой гражданский и сыновний долг, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого является наша независимость, – обращает внимание Глава государства. Дело в том, что ряд категорий казахстанцев, ставших жертвами политических репрессий, не попали под юрисдикцию действую­щего Закона «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».

Для выяснения подлинных жертв репрессий в ходе проведения различных насильственных кампаний большевистско-сталинской властью, механизмов и способов конфискации и коллективизации, изгнания казахстанцев из мест проживания за пределы Казахстана, созданы специальные рабочие группы из числа профессиональных историков, а также рабочие группы в региональных комиссиях.

Перед Государственной комиссией стоит задача основательного и системного изучения репрессий, специфичных для Казах­стана, исследования категорий репрессированных, которые ранее не изучались и на них не распространялись действующие законы. Помимо этого, в задачи Госкомиссии входят разработка проектов нормативно-правовых актов, рекомендации по вопросам, связанным с увековечением памяти о жертвах политических репрессий, а также подвигов и героизма борцов за свободу и независимость Казахстана.

В статье «Независимость превыше всего», опубликованной в газете «Егемен Қазақстан» Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность и необходимость тщательного изучения всех историчес­ких документов, данных о голоде 1921–1922 годов. Люди гибли, были обречены на страдания и лишения, вынуж­дены были бежать за пределы Казахстана. К этим сложным вопросам следует подходить сдержанно и ответственно, без политизации.

Это дело государственной важности. Для плодотворной и результативной работы проведены семинары-совещания по вопросам организации деятельности в государственных архивных фондах. Этот период и сложности мы постепенно преодолели. Организационные моменты в работе Госкомиссии надо скорее завершать. Сегодня нам надо наладить работу регио­нальных комиссий, ее рабочих групп и начать серь­езную научно-поисковую работу по выявлению конкретных имен нереабилитированных граждан. Ученые уже работают в архивах.

Впереди у нас много задач с целью полной реабилитации жертв политических репрессий, поставленных Главой государства. Предстоит глубокое изучение специфики политических репрессий в Казахстане, каждой категории жертв репрессий.

Глава государства призывает трепетно относиться к своим корням и сохранять историю в памяти народа, отмечая: «Каждый народ должен писать свою историю, не поддаваясь влиянию чужой идео­логии».

Вся работа по полной реабилитации жертв политических репрессий должна стать объединительным фактором как для народа Казах­стана, так и для граж­дан всех стран, стремящихся больше никогда не допустить столь чудовищного массового нарушения прав человека.

Помнить о пережитом, чтить память о сотнях тысяч невинно погибших, о тех, кто прошел через этот ужас или навеки остался в тех голодных 30-х, – долг каждого ныне живущего. Годы летят, и хотелось бы, чтобы такое больше никогда не повторилось. Наш долг – реабилитировать всех жертв политических репрессий, и в этом заключается истинный смысл работы Государственной комиссии.