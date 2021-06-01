К прошлому возврата нет

610
Сабыр Касымов, член Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, руководитель Подкомиссии по методологии, руководитель Проектного офиса по сопровождению деятельности Госкомиссии

Конституция нашей страны начинается словами «Мы – народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой». Как показывает история, представители разных этносов оказались в Казахстане в связи с массовыми принудительными переселениями в советский период. Земля казахов стала настоящим домом для многих народов, пострадавших от репрессий 20–50-х гг. XX века.

Массовые политические реп­рессии явились выражением произвола и беззакония. Они охватили все регионы Советского Союза. В одночасье жизни безвинных людей были искалечены и разбиты.

Тяжелейшие испытания и бедствия выпали на долю казахского народа, о чем свидетельствуют многочисленные документы. По сравнению с другими республиками бывшего Союза Казахстан в расчете на душу населения понес самые большие людские и экономические потери. Несмотря на весь ужас происходившего и масштабы потерь, казахский народ протянул руку помощи и выразил чувство сострадания безвинно пострадавшим представителям других этносов, помог им выжить и обрести силы и надежды на будущее.

70% реабилитированных в Рес­публике Казахстан – представители депортированных народов. Это ли не свидетельство подлинного интернационализма казахского народа и государства? В неимоверно трудные годы лишений и голода терпение, мужество и мудрость позволили нашим предкам преодолеть жесточайшую тиранию, несправедливость и сплотиться в единую нацию.

Казахстан сегодня – родина всех живущих на этой прекрас­ной земле казахов, и сила наша в единстве, мире и согласии, соз­дающих условия для строительства независимого государства. Благодаря заложенной Елбасы политике толерантности, сохранения стабильности, прав и свобод всех граждан укрепляется единство народа Казахстана. Республика показывает пример мирного сосуществования представителей различных этносов и конфессий.

«Социальное единство, межнациональное согласие, стабильная экономика и высокий авторитет РК являются гарантией от пережитых потрясений, которые наш народ пережил в XX веке», – отмечает Нурсултан Назарбаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, последовательно продолжая этот курс, принял политическое решение довести начатое дело до конца. Лишь реально выполняя свой гражданский и сыновний долг, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого является наша независимость, – обращает внимание Глава государства. Дело в том, что ряд категорий казахстанцев, ставших жертвами политических репрессий, не попали под юрисдикцию действую­щего Закона «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».

Для выяснения подлинных жертв репрессий в ходе проведения различных насильственных кампаний большевистско-сталинской властью, механизмов и способов конфискации и коллективизации, изгнания казахстанцев из мест проживания за пределы Казахстана, созданы специальные рабочие группы из числа профессиональных историков, а также рабочие группы в региональных комиссиях.

Перед Государственной комиссией стоит задача основательного и системного изучения репрессий, специфичных для Казах­стана, исследования категорий репрессированных, которые ранее не изучались и на них не распространялись действующие законы. Помимо этого, в задачи Госкомиссии входят разработка проектов нормативно-правовых актов, рекомендации по вопросам, связанным с увековечением памяти о жертвах политических репрессий, а также подвигов и героизма борцов за свободу и независимость Казахстана.

В статье «Независимость превыше всего», опубликованной в газете «Егемен Қазақстан» Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность и необходимость тщательного изучения всех историчес­ких документов, данных о голоде 1921–1922 годов. Люди гибли, были обречены на страдания и лишения, вынуж­дены были бежать за пределы Казахстана. К этим сложным вопросам следует подходить сдержанно и ответственно, без политизации.

Это дело государственной важности. Для плодотворной и результативной работы проведены семинары-совещания по вопросам организации деятельности в государственных архивных фондах. Этот период и сложности мы постепенно преодолели. Организационные моменты в работе Госкомиссии надо скорее завершать. Сегодня нам надо наладить работу регио­нальных комиссий, ее рабочих групп и начать серь­езную научно-поисковую работу по выявлению конкретных имен нереабилитированных граждан. Ученые уже работают в архивах.

Впереди у нас много задач с целью полной реабилитации жертв политических репрессий, поставленных Главой государства. Предстоит глубокое изучение специфики политических репрессий в Казахстане, каждой категории жертв репрессий.

Глава государства призывает трепетно относиться к своим корням и сохранять историю в памяти народа, отмечая: «Каждый народ должен писать свою историю, не поддаваясь влиянию чужой идео­логии».

Вся работа по полной реабилитации жертв политических репрессий должна стать объединительным фактором как для народа Казах­стана, так и для граж­дан всех стран, стремящихся больше никогда не допустить столь чудовищного массового нарушения прав человека.

Помнить о пережитом, чтить память о сотнях тысяч невинно погибших, о тех, кто прошел через этот ужас или навеки остался в тех голодных 30-х, – долг каждого ныне живущего. Годы летят, и хотелось бы, чтобы такое больше никогда не повторилось. Наш долг – реабилитировать всех жертв политических репрессий, и в этом заключается истинный смысл работы Государственной комиссии.

