К проведению переговоров готовы

Президент Казахстана во время своих декабрьских визитов в Киев и Москву обсуждал пути возможного выхода из украинского кризиса. После этих встреч Нурсултан Назарбаев также обсудил данную тему в ходе телефонных разговоров с Президентом Украины П. Порошенко, Президентом Франции Ф. Олландом и Канцлером ФРГ А. Меркель.



В результате переговоров с Президентом Украины П. Порошенко и Президентом России В. Путиным было согласовано возможное проведение встречи лидеров двух стран в Астане при участии Канцлера ФРГ А. Меркель и Президента Франции Ф. Олланда.



Со своей стороны Казахстан готов к проведению переговоров 15–16 января 2015 года или в другое удобное для сторон время.