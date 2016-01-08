​К радости автовладельцев

Здесь имеется специальный ангар для осмотра техники, есть 7 транспортных средств для прохождения практического экзамена (4 легковых автомобиля, грузовик, автобус, мотоцикл), действует автодром и мотодром. По словам представителя спецЦОНа Шокана Абдильманова, это второй подобный центр в Казахстане. Весь процесс автоматизирован. На регистрацию и получение необходимых документов – водительского удостоверения, технического паспорта, госномера – у хозяина машины теперь будет уходить лишь пару часов.

Ежедневно через специализированный ЦОН будет оформляться до 1 000 документов. Важно то, что автовладельцы при необходимости могут пройти здесь также медкомиссию, проверить через базу данных наличие у себя штрафов и тут же их оплатить. На строительство спецЦОНа из республиканского бюджета было выделено более 1 млрд тенге, здесь создано 60 новых рабочих мест.