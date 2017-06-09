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К расширению связей с Сингапуром
Адия Кенжегулова
Приветствуя сингапурских парламентариев, Касым-Жомарт Токаев отметил активное развитие двустороннего сотрудничества, основы которого были заложены лидерами наших государств ­Нурсултаном ­Назарбаевым и Ли Куан Ю.

Руководитель Сената высоко оценил активное участие Сингапура в Меж­дународной выставке ­«ЭКСПО-2017», отметив прогресс, достигнутый этой страной в использовании альтернативных источников энергии.

В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения двустороннего торгово-экономического, инвестиционного сот­рудничества и взаимодействия в сфере новых технологий и инноваций. Председатель Сената считает, что для осуществления совместных проектов можно будет использовать Центр «зеленых» технологий, который откроется на базе ЭКСПО, и Международный финансовый центр «Астана».

Косым-Жомарт Токаев обратил внимание на растущую привлекательность для сингапурских инвесторов инвестиционного потенциала казахстанского рынка. Астана поддерживает переговоры по заключению Соглашения о свободной торговле между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом.

Председатель Сената отметил широкие возможнос­ти, связанные с реализацией инфраструктурных и транспортных проектов в рамках программы «Нұрлы жол – путь в будущее» и китайской инициа­тивы «Один пояс – один путь»: «Казахстан должен стать региональным логистическим хабом для товаров и услуг на пути к рынкам стран ЕАЭС, Центральной Азии и Европы. Данные проекты открывают новые возможности для углубления сотрудничества между нашими странами».

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о проводимой Казахстаном политике толерантности, подробно остановившись на инициативе Президента Нурсултана Назарбаева по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Халима Якоб сообщила, что около 100 казахстанских компаний осуществили инвестиции в Сингапур, в свою очередь для компаний из этой страны открываются перспективы в связи с осуществлением масштабных инфраструктурных проектов. По словам спикера сингапурского Парламента, приоритетными сферами для ее соотечественников могут стать финансовый сектор и консалтинговые услуги.

Халима Якоб высказала признательность за теп­лый прием и пригласила Касым-Жомарта Токаева посетить церемонию открытия национального павильона Сингапура на ЭКСПО-2017.

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