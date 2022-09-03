К разработке Градостроительного кодекса приступили в Мининдустрии

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства доложил об основных механизмах реализации поручений, данных Президентом в Послании народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Выступая перед главой Правительства, Ускенбаев коротко остановился на каждом поручении, касающемся ведомства.

Так, в первую очередь, министр индустрии сообщил, что в целях разработки Градостроительного кодекса в министерстве создана рабочая группа, в состав которой вошли представители научных институтов и бизнес-сообщества.

На текущий момент уровень цифровизации инженерных сетей составляет 64,7%. В рамках национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» до 2024 года планируется оцифровать все инженерные сети.

«Будет создана нормативная база с внедрением единой градостроительной экспертизы градпроектов всех уровней и обязательного предоставления данных субъектами естественных монополий по свободным мощностям и характеристикам инженерных сетей», — сказал Каирбк Ускенбаев.

В рамках депутатской инициативы в Мажилисе находится законопроект в котором предусмотрены следующие нормы:

- усиление роли Советов дома при принятии решений по управлению и содержанию объекта кондоминиума;

- определение компетенции МИО об инициировании регистрации объекта кондоминиума;

- внедрение новых подходов по сбору и обработке данных в сфере ЖКХ.

Соответствующий проект заключения Правительства находится на согласовании в Администрации Президента.

Обустройство жилых домов и развитие инфраструктуры городов планируется реализовать в рамках стандарта комплексного развития территорий. Использование стандарта позволит решить следующие задачи:

- повышение качества городской среды;

- переход казахстанских городов к современным моделям развития;

- формирование облика города;

- сохранение его исторической застройки при экономически выгодном использовании в современной жизни.

Стандарты утверждены и вступили в силу с 1 сентября т.г. Они переданы каждому местному исполнительному органу.

В свою очередь местные исполнительные органы должны утвердить архитектурный дизайн в разрезе районов и улиц. Также на основании действующей градостроительной документации следует разработать и утвердить комплексный дизайн современного облика городов с применением малых архитектурных форм и благоустройства. Кроме того, МИО необходимо утвердить поэтапный план реализации комплексного дизайна.

Для упрощения законодательства и процедур для привлечения инвестиций в разработку недр предлагаются следующие меры:

Первое. Пересмотреть Кодекс «О недрах и недропользовании» на предмет устаревших, неработающих и норм с излишней детализацией.

Второе. Реинжиниринг бизнес-процессов с учетом упрощения и оцифровки.

Третье. Автоматизировать бизнес-процессы на платформе Kaz-Nedra. Уже в текущем месяце в рамках информационной системы «Kaz-Nedra» в пилотном проекте появится возможность получения лицензий на разведку ТПИ. До конца года планируется автоматизировать и другие функции в сфере ТПИ.

«С учетом цифровизации будут пересмотрены и упрощены все бизнес-процессы и нормативные требования для инвесторов», — пояснил глава Мининдустрии .

В целях повышения эффективности деятельности СЭЗ, в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития предлагают внедрить следующие новые меры.

Первое. Внедрение дифференцированного подхода предоставления льгот.

Предоставление льгот участникам СЭЗ будет производиться дифференцированно в зависимости от вложенных инвестиций по принципу «чем больше инвестиций – тем больше льгот».

Второе. Внедрение комбинированного режима.

Для проектов по приоритетным видам деятельности СЭЗ будут предоставляться льготы в режиме СЭЗ, а остальным, кто планирует реализовать проекты вне приоритетов – только земля с инфраструктурой, как в индустриальных зонах, без освобождения от таможенных и налоговых льгот.

Третье. Возможность выкупа земельного участка.

В настоящее время внедряется возможность выкупа земельного участка участниками СЭЗ после добросовестного исполнения всех инвестиционных обязательств, а именно ввода в эксплуатацию производства и его выхода на определенную проектную мощность. Данные поправки планируется внести в рамках депутатской инициативы в законопроект по отдельным поручениям Главы государства.

В целях укрепления транзитного потенциала страны с учетом текущей геополитической ситуации планируется:

- разработать Концепцию развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года;

- реализовать проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры;

- обеспечить развитие пунктов пропуска на государственной границе сопредельными государствами;

- обновить подвижной состав с учетом приоритетного использования продукции отечественных производств.

В соответствии с поручением Главы Государства Концепция будет разработана до конца текущего года.

Также по словам Каирбека Ускенбаева, в рамках трансформации АО «НК «КТЖ» в национальную транспортно-логистическую компанию предлагается провести кооперацию с мировыми транспортно-логистическими компаниями с синхронизацией, устранением «узких мест» и созданием Единого Цифрового коридора, который обеспечит бесшовный обмен перевозочными документами, доступ к международным рынкам. Также планируется провести цифровизацию транспортных коридоров совместно с PSA, создать внешние терминальные сетей в портах Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции. Кроме того будет усилено государственное регулирование в операционной деятельности АО «НК «КТЖ» путем участия в принятий корпоративных решений, согласована тарифная политика и повышена операционная деятельность. Также будет создана национальная база научных прикладных разработок для дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли.

Реализация данных мероприятий будет закреплена в Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года.

В целях повышения качества строительства дорог будет:

- усилена персональная ответственность всех участников строительного процесса;

- повышена эффективность планирования и качество разработки ПСД;

- развитие науки и совершенствование нормативной базы;

- научная экспертиза, техническое сопровождение изыскательских и проектных решений;

- формироваться электронная база материалов и новых технологий;

- усилен контроль за качеством дорог;

- цифровизация строительного процесса.

Все перечисленные нормы предусмотрены в законопроекте по вопросам транспорта, который в настоящее время находится в Мажилисе Парламента РК.