В мире
К разработке международного плана вакцинации призвал генсек ООН
Миру необходим международный план вакцинации от коронавируса для того, чтобы в первой половине 2022 года на Земле было привито как минимум 70% населения. Об этом в четверг заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем видеообращении к участникам Парижского форума мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.    

"Нам нужен международный план вакцинации [от COVID-19], который позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин, чтобы достичь показателей вакцинации населения в 70% в первой половине 2022 года", - сказал он.

Глава всемирной организации добавил, что коронавирус усилил неравенство в мире, а тот факт, что миллиарды людей в мире все еще ждут своей первой прививки от коронавируса, он назвал "моральной ошибкой".

Гутерриш в конце 2020 года призвал создать специальную рабочую группу для борьбы с пандемией, которая занялась бы планированием графика вакцинации по всему миру и распределением вакцин. Хотя генсек ООН повторял свой призыв неоднократно, эта задача пока так и не решена.

Для продвижения глобальной вакцинации ООН и Всемирной организацией здравоохранения создан механизм COVAX, для которого государства предоставляют произведенные ими вакцины, которые затем направляются в нуждающиеся в них страны. В ООН неоднократно отмечали, что страны-производители не предоставляют достаточно препаратов для обеспечения необходимых темпов вакцинации в мире, особенно в странах Африки.

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