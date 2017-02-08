​К развитию полиязычия

Безусловно, число дос­тоинств у специалиста, свободно владеющего одновременно казахским, русским и английским языками, велико. Однако переход к полиязычию – процесс трудоемкий и непростой, и первая проблема, с которой пришлось столкнуться казахстанским высшим учебным заведениям, начавшим внедрение инициативы по развитию трех языков, касается подготовки кадров.

В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете им. Жангир-хана еще в 2012 году появился Центр развития полиязычного об­разования. В качест­ве экспе­римента были набраны группы, часть предметов которым преподавалась на английском, а также русском или казахском языках (в зависимости от основного языка обучения).

Студенты, естественно, знали, что начиная со второго курса, им придется непросто: постигать азы профессии с помощью языков, которыми они не владеют в совершенстве. Тем более, что преподавателей, имеющих знания не только своего предмета, но и лингвистики, было не так много. И если сложностей с поиском, например, специалистов по ветеринарии, преподающих как на русском, так и на казахском языке, особых проблем не было, то с английским языком возникли сложности.

Университет поставил перед собой непростую задачу взрастить собственные педагогические кадры, способные передать научные знания на языке Шекспира. Для этого были организованы курсы английского языка для преподавателей, часть специалистов направили на повышение квалификации, 7 прошли стажировки в вузах Испании, Индии, Франции, Великобритании. Кроме этого, 18 технических специалистов получают второе высшее языковое образование за счет средств университета.

По словам руководителя Центра развития полиязычного образования ЗКАТУ им. Жангир-хана Зои Умбеталиной, предметы на английском языке ведут 33 преподавателя. Трехъязыч­ное обу­чение прак­тикуется по 13 специаль­ностям, большая часть из которых инженерно-технического направления. Есть также ветеринарные, экономические и сельскохозяйственные. У студентов, поступивших в вуз, есть возможность выбрать – учиться ли на одном языке, казахском или русском, либо усложнить задачу, но при этом открыть перед собой новые горизонты, получить возможность самосовершенствоваться в профессии с помощью мирового опыта.

По словам Зои Умбеталиной, ребята с интересом относятся к обучению на трех языках, однако не каждый может объективно оценить свои возможности. Поэтому случается так, что неуспеваю­щие студенты просят перевести их в обычные группы. В то же время есть и такие, кто надеется попасть в полиязычные. Преподаватели с сожалением отмечают низкое знание английского языка большинством студентов. Кроме этого, ребята из сельской местнос­ти слабо владеют русским, а горожане недостаточно знают государственный язык. Поэтому успехи станут более значительными, если обучение на трех языках начнет активно практиковаться на уровне средней школы, уверены в вузе.

– Студенты, у которых есть заложенный в школе фундамент языковых знаний, и в университете показывают неплохие результаты, а те, у кого нет основ, за годы учебы не смогут добиться успехов, – считает Зоя Умбеталина. – Это кропотливая работа.

– Успешность внедрения трехъязычного образования во многом обусловлена планомерной работой по созданию учебно-методической базы дисциплин специальных отделений, – отмечает Зоя Умбеталина. – Для качественной организации учебного процесса по трехъязычному обучению издано более 70 единиц учебной, учебно-методической литературы на английском языке. В образовательный процесс внедряются современные средства обучения: мультимедийные лингафонные кабинеты, интерактивные доски и другое оборудование, позволяющее компенсировать отсутствие языковой среды.

В вузе насчитывается 25 трехъязычных групп, что составляют около 10% от всего контингента студентов. Со временем этот показатель планируется увеличить. Соответственно, и преподавателей, владеющих иностранным языком, потребуется больше. И в университете уже знают, как этого добиться, привлекая свои собственные кадры, заинтересовывая их материально. В основном на перепрофилирование соглашаются молодые специалисты. Им предлагают двойную ставку за отработанные часы, а также возможности для профессионального роста. По словам руководителя центра, чтобы этот процесс шел более эффективно, необходимо организовать курсы повышения квалификации для преподавателей техни­ческих дисциплин, наподобие тех, что существуют для педагогов. Есть необходимость и в отраслевых полиязычных словарях, без которых обойтись очень трудно.