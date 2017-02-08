Свежий выпуск
​К развитию полиязычия
Марина Иванова, Уральск

Безусловно, число дос­тоинств у специалиста, свободно владеющего одновременно казахским, русским и английским языками, велико. Однако переход к полиязычию – процесс трудоемкий и непростой, и первая проблема, с которой пришлось столкнуться казахстанским высшим учебным заведениям, начавшим внедрение инициативы по развитию трех языков, касается подготовки кадров.

В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете им. Жангир-хана еще в 2012 году появился Центр развития полиязычного об­разования. В качест­ве экспе­римента были набраны группы, часть предметов которым преподавалась на английском, а также русском или казахском языках (в зависимости от основного языка обучения).

Студенты, естественно, знали, что начиная со второго курса, им придется непросто: постигать азы профессии с помощью языков, которыми они не владеют в совершенстве. Тем более, что преподавателей, имеющих знания не только своего предмета, но и лингвистики, было не так много. И если сложностей с поиском, например, специалистов по ветеринарии, преподающих как на русском, так и на казахском языке, особых проблем не было, то с английским языком возникли сложности.

Университет поставил перед собой непростую задачу взрастить собственные педагогические кадры, способные передать научные знания на языке Шекспира. Для этого были организованы курсы английского языка для преподавателей, часть специалистов направили на повышение квалификации, 7 прошли стажировки в вузах Испании, Индии, Франции, Великобритании. Кроме этого, 18 технических специалистов получают второе высшее языковое образование за счет средств университета.

По словам руководителя Центра развития полиязычного образования ЗКАТУ им. Жангир-хана Зои Умбеталиной, предметы на английском языке ведут 33 преподавателя. Трехъязыч­ное обу­чение прак­тикуется по 13 специаль­ностям, большая часть из которых инженерно-технического направления. Есть также ветеринарные, экономические и сельскохозяйственные. У студентов, поступивших в вуз, есть возможность выбрать – учиться ли на одном языке, казахском или русском, либо усложнить задачу, но при этом открыть перед собой новые горизонты, получить возможность самосовершенствоваться в профессии с помощью мирового опыта.

По словам Зои Умбеталиной, ребята с интересом относятся к обучению на трех языках, однако не каждый может объективно оценить свои возможности. Поэтому случается так, что неуспеваю­щие студенты просят перевести их в обычные группы. В то же время есть и такие, кто надеется попасть в полиязычные. Преподаватели с сожалением отмечают низкое знание английского языка большинством студентов. Кроме этого, ребята из сельской местнос­ти слабо владеют русским, а горожане недостаточно знают государственный язык. Поэтому успехи станут более значительными, если обучение на трех языках начнет активно практиковаться на уровне средней школы, уверены в вузе.

– Студенты, у которых есть заложенный в школе фундамент языковых знаний, и в университете показывают неплохие результаты, а те, у кого нет основ, за годы учебы не смогут добиться успехов, – считает Зоя Умбеталина. – Это кропотливая работа.

– Успешность внедрения трехъязычного образования во многом обусловлена планомерной работой по созданию учебно-методической базы дисциплин специальных отделений, – отмечает Зоя Умбеталина. – Для качественной организации учебного процесса по трехъязычному обучению издано более 70 единиц учебной, учебно-методической литературы на английском языке. В образовательный процесс внедряются современные средства обучения: мультимедийные лингафонные кабинеты, интерактивные доски и другое оборудование, позволяющее компенсировать отсутствие языковой среды.

В вузе насчитывается 25 трехъязычных групп, что составляют около 10% от всего контингента студентов. Со временем этот показатель планируется увеличить. Соответственно, и преподавателей, владеющих иностранным языком, потребуется больше. И в университете уже знают, как этого добиться, привлекая свои собственные кадры, заинтересовывая их материально. В основном на перепрофилирование соглашаются молодые специалисты. Им предлагают двойную ставку за отработанные часы, а также возможности для профессионального роста. По словам руководителя центра, чтобы этот процесс шел более эффективно, необходимо организовать курсы повышения квалификации для преподавателей техни­ческих дисциплин, наподобие тех, что существуют для педагогов. Есть необходимость и в отраслевых полиязычных словарях, без которых обойтись очень трудно.

Популярное

Все
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
Как изменился облик вооруженных сил Казахстана за 30 лет – статья министра обороны
"После присяги будете девочками": призывник пытался покончить с собой в Шымкенте
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Древний Тараз был связующим центром взаимодействия кочевой Степи
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Это важнейшее решение Президента – Карин об указе о проведении референдума в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 мая
Полеты во сне и наяву
Как массовая посадка деревьев может преобразить Казахстан, знает 93-летний лесовод Михаил Федоров
Защитные маски и Ashyq могут вновь вернуть в день референдума в Казахстане
Почему патриотизм не может быть военным, экономическим или каким-либо еще
Девочку не выпускали из темной комнаты: троих сотрудников детсада уволили в Нур-Султане
Проведение референдума – демонстрация нового уровня национального единства Казахстана
Блогера арестовали за клевету в Алматинской области
Как будет проходить референдум в Казахстане
Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау

Читайте также

Свежий выпуск
«Чувство времени»: 20 лет спустя
Свежий выпуск
Лелик-космонавт
Свежий выпуск
Прогулка по Бельгии
Свежий выпуск
Улицам – достойные названия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]