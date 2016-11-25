Выступивший на заседании вице-министр национальной экономики Роман Скляр доложил о законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития местного самоуправления». Как отметил докладчик, вносятся изменения и дополнения в Бюджетный, Налоговый и Гражданский кодексы, законы РК «О государственном имуществе», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О рекламе».

Определены доходные источники бюджета МСУ, состоящие из налоговых и неналоговых пос­туплений. По сообщению Р. Скляра, бюджет МСУ будет утверждаться маслихатом райо­на после его обсуждения на соб­рании местного сообщества, а исполнение бюджета МСУ возлагается на аппарат акима села. Докладывая о законопроек­те, вице-министр сказал, что внедрение самостоятельного бюджета МСУ также вызывает потребность образования инс­титута коммунальной собственности МСУ, которого сегодня нет. Законопроектом вносятся нормы в Гражданский кодекс и в Закон «О государственном имуществе», определяющие понятие коммунальной собственности МСУ, порядок формирования и управления этой собственностью. Имущество МСУ будет состоять из имущества местной казны и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» в части наделения маслихатов районов полномочиями по утверждению бюджета МСУ, расширения полномочий акима села и его аппарата по исполнению бюджета МСУ и управлению коммунальным имуществом МСУ.

В целях широкого обсуждения законопроекта с 4 по 5 октября в Западно-Казахстанской облас­ти совместно с ОБСЕ проведено выездное семинар-совещание в Уральске с участием акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей.

На заседании совета выступили также депутаты маслихатов из городов Астаны, Караганды, Алматинской области. В числе приглашенных были также общественные объединения и экс­пертные организации, в том числе Институт европейского права и прав человека в РК, Фонд развития парламентаризма в Казахстане, Фонд содействия региональному развитию и местному самоуправлению в РК «Аймак».

По итогам обсуждения участники заседания приняли соответствующие рекомендации. Также, как сообщил председатель совета Серик Сейдуманов, принято решение о внесении поп­равок по вопросам местного самоуправления на рассмотрение пленарного заседания палаты в первом чтении. И потому высказанные на совете предложения и замечания будут учтены при последующем обсуждении законопроекта депутатами.