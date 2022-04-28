В столице прошла рабочая встреча Общественного совета МВД РК.

На базе Университета КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева прошла рабочая встреча общественного совета Министерства внут­ренних дел. В ходе заседания члены совета обсудили ряд прио­ритетных проблем в деятельности органов внутренних дел. Основной обсуждаемой темой стало создание хороших рабочих условий.

Отметим, что КазГЮУ за счет собственных средств отремонтировал один из столичных участковых пунктов полиции и создал там комфортные условия как для сотрудников, так и для граждан. Участники встречи также ознакомились с результатом пилотного проекта «Сервисная модель полиции». Провост АО «Университет КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева» Сергей Пен представил выводы по итогам пилотного проекта – рекомендации по совершенствованию работы участковых инспекторов полиции. Переход на сервисную модель подразумевает кардинальные перемены в части партнерства органов внут­ренних дел, местных исполнительных органов и населения с целью обеспечения общественной безопасности.

– Хорошее партнерство с местными исполнительными и другими государственными уполномоченными органами дает положительный эффект. Должна быть солидарная ответственность, – отметил глава ведомства Марат Ахметжанов.

В ходе встречи он также презентовал специальное приложение «Қорғау» для работы полицейских со злостными нарушителями правил дорожного движения. Это позволит перейти к реальной профилактике нарушений и предотвращению ДТП. С помощью данной системы министр сравнил ситуацию на дорогах городов Нур-Султана и Шымкента. Он рассказал о новшествах, которые коснутся модулей видеофиксации «Сергек».

В завершение мероприятия члены общественного совета выразили уверенность, что и в дальнейшем продолжат совместную работу по поддержке граждан, формированию эффективной партнерской модели взаи­моотношений между полицией и обществом, проинформировала пресс-служба МВД РК.