​К рингу готовы!

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Юрий Макаров

В столицу Узбекистана наш тренерский штаб планирует командировать такой состав: Жомарт Ержан (49 кг), Азамат Исакулов (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Адилет Курметов (60 кг), Бекдаулет Ибрагимов (64 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Ерик Альжанов (81 кг), Василий Левит (91 кг), Камшыбек Конкабаев (свыше 91 кг).

А 9 мая в Баку стартует боксерский турнир в программе Исламских игр. В столице Азербайджана нашу страну представят 7 мастеров кожаной перчатки.

«Астана» в отрыве

В воскресенье сыграны четыре матча восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Поединки получились довольно результативными: «Иртыш» (Павлодар) – «Кайрат» (Алматы) – 3:3, «Астана» – «Тараз» – 4:0, «Ордабасы» (Шымкент) – «Тобол» (Костанай) – 1:2, «Акжайык» (Уральск) – «Кайсар» (Кызылорда) – 1:0.

Впереди по-прежнему действующий чемпион страны – столичный клуб «Астана». После восьми сыгранных матчей в активе лидера 19 очков. Далее идут «Иртыш» (16), «Тобол» (16) и «Кайрат» (15 очков), причем все эти преследователи сыграли на один матч больше, чем «Астана».

Лидер чемпионата среди бомбардиров – кайратовец Жерар Гоу – забил 8 мячей. В активе Джуниора Кабананги из «Астаны» 5 голов, по 4 забили Алексей Щеткин («Тобол») и Аслан Дарабаев («Иртыш»).

На кортах трех стран

Вчера в трех городах начались турниры с участием ведущих казахстанских теннисистов.

В первом круге Hungarian Open (Будапешт, Венгрия) Михаил Кукушкин сразился с итальянцем Паоло Лоренци, Александр Недовесов в Anning Challenger (Китай) играл с другим представителем Италии – Томасом Фабиано. И наконец, Александр Бублик на старте Francavilla Challenger (Италия) встречался с Йереми Яном из Германии.

Вся борьба впереди

Во втором матче проходящего сейчас в Киеве чемпионата мира по хоккею с шайбой среди мужских команд дивизиона I (группа А) сборная Казахстана неожиданно потерпела поражение от соперников из Южной Кореи – 2:5 (1:1, 1:0, 0:4). Шайбы в нашем составе забросили Брэндон Боченски (9-я минута) и Найджел Доус (34-я). К слову говоря, Доус с тремя забитыми в двух играх голами возглавил список лучших снайперов украинского турнира.

А командную таблицу с 6 очками возглавили корейские хоккеисты. Следующую встречу подопечные главного тренера сборной Казахстана Эдуарда Занковца проведут 25 апреля с командой Польши, у которой столько же очков, как и у наших земляков, – 3. Борьба за первое и второе места, дающие право на переход в элитную группу мирового хоккея, продолжается. В нее, помимо корейцев, вступили казахстанцы, поляки и венгры. 

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