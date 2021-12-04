К сельскому хозяйству по-хозяйски

Открывая работу слушаний, председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в стране развитию сельскохозяйственной отрасли уделяется большое внимание. Однако спикер Сената подчеркнул, что сегодня еще существуют проблемы, которые необходимо решать. В их числе решение проблемы дефицита пастбищ, развитие личных подсобных хозяйств и сельхозкооперации, улучшение сферы ветеринарии и агробиотехнологии, регулирование цен на продовольственные товары и другие.

– Сельское хозяйство – одна из стратегических отраслей для нашей страны. Глава государства уделяет этой сфере особое внимание. Между тем эта сфера имеет важное социальное значение. Более 40% наших граждан проживают в аулах, а значит их доходы и качество жизни непосредственно связаны с развитием аграрной отрасли. Поэтому это направление работы является одним из приоритетных для Сената, – отметил Маулен Ашимбаев.

В свою очередь депутат Сената Мухтар Жумагазиев отметил необходимость работы над существующими проблемами в области ветеринарной безопасности. Сенатор считает, что важно развивать процессы оцифровки, сбора и автоматизации данных, а также разработать стратегию по обучению высококвалифицированных кадров.

– В целях развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности депутаты Сената усиленно работают над принятием законов о качестве и дальнейшем совершенст­вовании существующего законодательства. Приняты законы по оздоровлению ветеринарной отрасли, а также другие документы, которые позволят повысить деловую активность агробизнеса и создать благоприятный инвестиционный климат. Вместе с тем в этом году установлен полный запрет на продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и лицам без гражданства, – сказал сенатор.

О текущем положении дел в области сельского хозяйства рассказал министр Ербол Карашукеев. Он констатировал, что отрасль по-прежнему остается подверженной высоким рискам, зависимой от природно-климатических условий. Основными причинами являются техническая и технологическая отсталость и преобладание экстенсивных методов в производстве.

В частности, растениеводство нуждается в доведении диверсификации до конца. В нем по-прежнему преобладают отстающие агротехнологии, неправильно соблюдаются принципы севооборота, снижается плодородие почв. Все это происходит из-за того, что до сих пор нет хороших механизмов контроля над земельными процессами. В то же время система семеноводства, основанная на устаревших методах селекции, не отвечает требованиям времени, и, как следствие, существует риск импортозависимости по семенам основных видов культур.

Основной же недостаток животноводства в том, что оно развивается независимо от возможнос­тей кормовой базы. Корма в стране производятся в два раза меньше зоотехнической нормы. Изношено от 20 до 60% пастбищ, а 42,4% пастбищных угодий не используются из-за отсутствия орошения.

Есть и недостатки в области ветеринарии. Ветеринарное обслуживание в сельской местности не развивается на должном уровне. До этой сферы еще не дошли дела по цифровизации, специалисты не избавились от бумажной основной работы. Кроме того, необходимо полностью разграничить полномочия между ветеринарными службами центральных и местных исполнительных органов. Зарплата ветеринаров на очень низком уровне.

Нуждается в совершенствовании состояние аграрной науки и подготовки кадров для сельского хозяйства. Немало недостатков во внедрении в производство и коммерциализации научных разработок отечественных ученых. Также необходимо выстроить четкую сис­тему распространения знаний. Мы должны обновить образовательные программы в учебных заведениях.

Серьезные недостатки имеются и в вопросах государственной поддержки отрасли. Прежде всего это сложность механизмов субсидирования, обилие условий получения субсидий. Кроме того, субсидии в основном направлены субъектам крупного бизнеса и на поддержку технологических процессов. На сегодня общеизвестно, что такие пробелы и отсутствие конкретных индикативных показателей, а также отсутствие ответственности получателей субсидий ведут к коррупции.

В ходе слушаний выступил также управляющий директор холдинга «Байтерек» Мурат Дарибаев, который рассказал о специализированных институтах развития АПК.

О необходимости наращивания роли науки в развитии сельского хозяйства говорил генеральный директор Национального центра биотехнологии Ерлан Раманкулов. Он подчеркнул, что это важно на фоне нарастания влияния неблагоприятных факторов окружающей среды, засухи, деградации почвы, появления новых опасных рас возбудителей болезней. Современные биотехнологические подходы в рас­тениеводстве могут быть успешно использованы для ускоренного создания новых сортов растений, устойчивых к болезням и засухе.

Как известно, в Послании народу Казахстана Глава государства поставил задачу по самообеспечению социально значимыми продовольственными товарами за счет принятия срочных мер по созданию складской и транспорт­ной инфраструктуры. Президент поручил принять системные меры по снижению цен на продовольственные и другие товары. Для сис­темного решения поставленных задач Правительством инициировано создание Национальной товаропроводящей системы в виде инфраструктуры сети оптово-распределительных центров (ОРЦ).

Председатель правления ОЮЛ «Союз оптово-распределительных центров Казахстана» Ербулат Шарафиев напомнил, что сегодня ведется работа по строительству ОРЦ по проекту государственно-частного партнерства, а также строительство ОРЦ частными инвесторами без проекта ГЧП. Активно проводимая Правительством работа по созданию ОРЦ в стране, безусловно, направлена на решение вышеуказанных задач, но…

– Но существующие проблемы уже построенных ОРЦ невозможно решить исключительно постройкой объектов – современных складов, кросс-доков. Необходимо проводить институциональные и законодательные реформы, устранять административные барье­ры, прописать механизм взаи­модействия СХТП с ОРЦ и так далее. Проведенный анализ проблемных вопросов, с которыми сталкивается бизнес при строительстве, а также построенных ОРЦ показывает отсутствие совместной работы государственных органов, – отметил Ербулат Шарафиев.

Резюмируя работу парламентских слушаний, председатель профильного комитета Сената Али Бектаев подчеркнул, что все высказанные предложения будут направлены в виде рекомендаций в адрес Правительства и заинтересованных ведомств.

Так, в частности, в сфере ветеринарии рекомендовано оцифровать процессы, автоматизировать сбор и передачу данных в сфере ветеринарии между заинтересованными государственными органами и организациями, обеспечивающими достоверность статистических данных о поголовье скота как в крупных, так и мелких хозяйствах, в том числе на личных подворьях.

Кроме того, сенаторы рекомендуют принять меры по повышению обеспеченности отрасли АПК специалистами и кадрами, внедрению системы профессионального образования, ориентированной на подготовку специалистов, наиболее востребованных на производстве, созданию единых программ подготовки кадров и кластерных подходов к их подготовке в аграрных вузах, в том числе по повышению квалификации и адаптации молодых специалистов на производстве, а также своевременному финансированию научно-исследовательских институтов.