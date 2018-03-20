​К съезду религий готовы

Во вступительном слове Касым-Жомарт Токаев отметил, что дата проведения предстоящего съезда совпадает с 15-летием его созыва.

– За этот период форум получил широкое признание в мировом сообществе, став узнаваемым брендом казахстанской внешней политики. Вклад съезда в продвижение глобального диалога между религиями и культурами отмечен резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, – сказал председатель Сената.

Касым-Жомарт Токаев в соответствии с Планом мероприятий по подготовке форума дал ряд поручений соответствующим ведомствам. Руководитель Секретариата съезда призвал тщательно проработать вопросы, связанные с присуждением Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог и награждением Почетной медалью съезда, а также открытием Музея Мира и Согласия. Координацию подготовительной работы будет осуществлять оргкомитет съезда, который возглавил руководитель аппарата Сената, секретарь Госкомиссии Серик Сыдыков.

С докладами о проделанной работе по подготовке VI съезда выступили министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамеди­улы, заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.