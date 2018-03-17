К штрафам в 2,1 млрд тенге приговорены фигуранты по делу Бишимбаева

Пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны подробно изложила решение суда по делу бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, передает Kazpravda.kz
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Так, суд 14 марта вынес приговор в отношении 23 подсудимых по факту получения руководством АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" взяток и хищения бюджетных средств в особо крупных размерах. Подсудимые признаны виновными по инкриминируемым им деяниям и осуждены к различным мерам наказания.
"При назначении наказания подсудимым судом принято во внимание общественная опасность содеянного, совокупность смягчающих обстоятельств, личность виновных, занимаемые ими должности, роль каждого из них в преступной деятельности, деятельное раскаяние отдельных лиц, изобличение других соучастников, поведение до и после совершения преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, отсутствие судимости", – говорится в сообщении суда.
В свою очередь, экс-председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Куандык Бишимбаев признан виновным в получении взятки в размере 2 млн долларов США за заключение договора между ТОО "Орда Глас ЛТД" с ТОО "Шымкентхиммонтаж" на строительство стекольного завода в Кызылординской области.
Кроме того, в суде достоверно доказано, что он организовал в группе лиц растрату денежных средств при строительстве вышеуказанного завода в особо крупном размере на сумму 1 154 890 185 тенге.
Также Бишимбаев по предварительному преступному сговору в группе лиц получал неоднократно взятки в особо крупных размерах от руководителей строительных компаний при реализации Государственной программы "Нұрлы жол" на общую сумму 345,5 млн тенге.
"Окончательно Бишимбаеву назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Конфисковано имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, в виде домостроения, расположенного в поселке Косши Целиноградского района Акмолинской области. Бишимбаев пожизненно лишен права занимать руководящие должности на госслужбе, в государственных и коммерческих организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50 процентов. Судом внесено представление Президенту РК о лишении Бишимбаева государственной награды – ордена "Құрмет", – отмечено в релизе ведомства.
Председатель правления АО "Байтерек Девелопмент" Бахыт Жаксыбаев, его заместитель Аслан Джакупов признаны виновными в получении взятки от подрядных организаций в особо крупном размере. Они осуждены к 4 и 2 годам 6 месяцам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.
Кроме того, семь фигурантов дела приговорены к выплате штрафа на общую сумму 2 100 500 000 тенге.
Так, признаны виновными в даче взятки в особо крупном и крупном размерах руководители подрядных организаций К. Смагулов, Б. Есмуханов, К. Кощанов, Р. Мухтаров (по статье 367 части 4 Уголовного кодекса РК) и С. Утебалиев (по статье 367 части 3 пункту 2 УК РК), в пособничестве в даче взятки (по ч. 5 ст. 28, ч. 4 ст. 367 УК РК) Е. Жуманазар, в неоднократном посредничестве во взяточничестве (по ст. 368 ч. 2 УК РК) А. Акрамов. К. Смагулову, Б. Есмуханову назначено наказание в виде штрафа в размере по 672 млн тенге каждому. К. Кощанову – штраф в размере 175 млн тенге. Р. Мухтарову – штраф в сумме 220 млн тенге. С Утебалиеву – штраф в сумме 85 млн тенге. Е. Жуманазару – штраф в сумме 200 млн тенге. А. Акрамову – штраф в сумме 76 500 000 тенге. Преданные суду за дачу взятки У. Джумабаев и Д. Олжабеков за добровольное сообщение о даче взятки освобождены от уголовной ответственности.