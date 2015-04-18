К социальным стандартам

Руководитель рабочей группы депутат Гульнар Сейтмаганбетова пояснила, что внесение изменений и дополнений в миграционное законодательство связано с вызовами глобализации и растущей неустойчивостью мирового развития, а также новым этапом внутреннего развития страны и модернизацией социально-трудовых отношений. Представил нововведения вице-министр здравоохранения и социального развития Даулет Аргындыков. Говоря об основных направлениях улучшения политики миграции и занятости населения, вице-министр пояснил, что законопроектом, в частности, предусматривается совершенствование порядка прибытия иностранной рабочей силы для самостоятельного трудоустройства. Здесь предлагается привлекать самостоятельных иностранных специалистов вне квоты и без разрешений. Вместо этого предусматривается выдача иностранцам справок о соответствии уровня их квалификации. При этом иностранцы, прибывающие для самостоятельного трудоустройства, будут работать в отраслях, определенных Правительством по перечню востребованных профессий, на основании балльной оценки. Говоря о внутренней миграции, Д. Аргындыков пояснил, что в рамках «Дорожной карты занятости-2020» предлагается ограничить оказание поддержки лишь переселением из трудоизбыточных регионов в регионы, определенные Правительством. Для таких переселенцев будет предусматриваться социальный пакет, покрывающий возмещение транспортных расходов, предоставление служебного жилья либо комнаты в общежитии, микрокредитов. В рамках развития образовательной инфраструктуры предлагается, в частности, в вузах и колледжах регионов, определенных Правительством, обеспечить расширение учебных мест, внедрить специальные гранты для сельской молодежи для обучения в вузах и колледжах северных регионов. Для решения вопросов этнической миграции в рамках законопроекта предлагается предоставление статуса оралмана осуществлять вне зависимости от региона расселения сроком на 1 год. Кроме того, предлагается изменить и последовательность получения статуса оралмана: сначала присваивается статус оралмана, затем – вид на жительство. Социальная поддержка будет оказываться тем оралманам, которые прибыли в регионы расселения. Говоря о вопросах занятости, вице-министр отметил, что предлагается создание рабочих мест для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. При этом такие рабочие места будут оборудованы с учетом индивидуальных возможностей человека. Кроме того, предлагается субсидирование затрат работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов. – Мы предлагаем создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. То есть рабочие места должны быть оборудованы с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. А в настоящей практике такого нет. Установление квоты рабочих мест для инвалидов предлагается в размере от 2 до 4% от средней численности работников на предприятии. То есть подход будет дифференцированный, – пояснил Д. Аргындыков. По информации депутата Ирины Ароновой, на сегодня в стране 405 тыс. трудоспособных людей с ограниченными возможностями, а трудоустроены всего 96 тыс., или 23%. Депутат отметила, что сегодня рынок труда для инвалидов как сегмент в общем рынке труда все равно еще не сформирован. При этом даже действовавшая до сих пор 3-процентная квота для инвалидов не работала. В связи с чем депутат поинтересовалась, какие предусмотрены меры для создания более эффективной системы квотирования рабочих мест для инвалидов. Также депутат спросила, каким образом государство намерено организовывать специальные рабочие места для инвалидов, если стандарт рабочего места для людей с ограниченными возможностями до сих пор не утвержден. По словам вице-министра, стандарты разрабатываются исходя из видов заболевания людей с ограниченными возможностями, соответственно, стоимость специального оборудования рабочего места может варьироваться от 37 тыс. до 4 млн. тенге. Самое дорогостоящее рабочее место – для инвалидов по зрению. Д. Аргындыков подчеркнул, что в данное время стандарты разрабатываются, их введение планируется в самое ближайшее время. Что касается квотирования рабочих мест, то, по информации вице-министра, ее размер планируется устанавливать дифференцированно в зависимости от количества работников на предприятии. То есть на предприятии с численностью 50 человек размер квоты будет на уровне 2%, до 250 человек – 3%, больше 250 – 4%. Отвечая на вопросы депутатов о том, что ждет работодателя, не исполнившего квоту, заместитель директора департамента социальных услуг министерства Айгуль Табергенова проинформировала, что в новом Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены штрафные санкции от 20 до 200 МРП.
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Лесники попали в категорию самых низкооплачиваемых профессий
Правда ли Акколь такой умный, как о нем рассказывают?
Не может же так быть, чтобы и деньги были, и стройка шла, и все заинтересованы, а результата нет?
Прочитай книгу, получи ягненка
Прежде чем выносить обвинительный приговор, не мешало бы и в зеркало взглянуть
В Северо-Казахстанской области назначена дата начала уборочной страды
Нужно помнить уроки истории
Подготовка к взрослой жизни
Фермеры Северо-Казахстанской области опасаются остаться без земельных наделов, полученных десять лет назад
И снова онлайн-режим
Электоральное обучение продолжается
Отчитаться перед избирателями
За последние тридцать лет в Алматинской области не построено ни одного водохранилища или оросительного канала
В здоровом теле – здоровый дух!
И спорт, и танцы, и азарт
Ближе к людям
От кемпинга до визит-центра
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Хлорелла его побери!
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Лифт с людьми упал в многоэтажке Нур-Султана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы