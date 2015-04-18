Свежий выпуск К социальным стандартам Роза Рахметуллина

Руководитель рабочей группы депутат Гульнар Сейтмаганбетова пояснила, что внесение изменений и дополнений в миграционное законодательство связано с вызовами глобализации и растущей неустойчивостью мирового развития, а также новым этапом внутреннего развития страны и модернизацией социально-трудовых отношений.

Представил нововведения вице-министр здравоохранения и социального развития Даулет Аргындыков. Говоря об основных направлениях улучшения политики миграции и занятости населения, вице-министр пояснил, что законопроектом, в частности, предусматривается совершенствование порядка прибытия иностранной рабочей силы для самостоятельного трудоустройства. Здесь предлагается привлекать самостоятельных иностранных специалистов вне квоты и без разрешений. Вместо этого преду­сматривается выдача иностранцам справок о соответствии уровня их квалификации. При этом иностранцы, прибывающие для самостоятельного трудоустройства, будут работать в отраслях, определенных Правительством по перечню востребованных профессий, на основании балльной оценки.

Говоря о внутренней миграции, Д. Аргындыков пояснил, что в рамках «Дорожной карты занятости-2020» предлагается ограничить оказание поддержки лишь переселением из трудоизбыточных регионов в регио­ны, определенные Правительством. Для таких переселенцев будет предусматриваться социальный пакет, покрывающий возмещение транспортных расходов, предоставление служебного жилья либо комнаты в общежитии, микрокредитов. В рамках развития образовательной инфраструктуры предлагается, в частности, в вузах и колледжах регионов, определенных Правительством, обеспечить расширение учебных мест, внедрить специальные гранты для сельской молодежи для обучения в вузах и колледжах северных регионов.

Для решения вопросов этнической миграции в рамках законопроекта предлагается предоставление статуса оралмана осуществлять вне зависимости от региона расселения сроком на 1 год. Кроме того, предлагается изменить и последовательность получения статуса оралмана: сначала присваивается статус оралмана, затем – вид на жительство. Социальная поддержка будет оказываться тем оралманам, которые прибыли в регионы расселения.

Говоря о вопросах занятости, вице-министр отметил, что предлагается создание рабочих мест для трудо­устройства лиц с ограниченными возможностями. При этом такие рабочие места будут оборудованы с учетом индивидуальных возможностей человека. Кроме того, предлагается субсидирование затрат работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов.

– Мы предлагаем создание специальных рабочих мест для трудо­устройства инвалидов. То есть рабочие места должны быть оборудованы с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. А в настоящей практике такого нет. Установление квоты рабочих мест для инвалидов предлагается в размере от 2 до 4% от средней численности работников на предприятии. То есть подход будет дифференцированный, – пояснил Д. Аргындыков.

По информации депутата Ирины Ароновой, на сегодня в стране 405 тыс. трудоспособных людей с ограниченными возможностями, а трудоустроены всего 96 тыс., или 23%. Депутат отметила, что сегодня рынок труда для инвалидов как сегмент в общем рынке труда все равно еще не сформирован. При этом даже действовавшая до сих пор 3-процентная квота для инвалидов не работала. В связи с чем депутат поинтересовалась, какие предусмотрены меры для создания более эффективной системы квотирования рабочих мест для инвалидов. Также депутат спросила, каким образом государство намерено организовывать специальные рабочие места для инвалидов, если стандарт рабочего места для людей с ограниченными возможностями до сих пор не утвержден.

По словам вице-министра, стандарты разрабатываются исходя из видов заболевания людей с ограниченными возможностями, соответственно, стоимость специального оборудования рабочего места может варьироваться от 37 тыс. до 4 млн. тенге. Самое дорогостоящее рабочее место – для инвалидов по зрению. Д. Аргындыков подчеркнул, что в данное время стандарты разрабатываются, их введение планируется в самое ближайшее время.

Что касается квотирования рабочих мест, то, по информации вице-министра, ее размер планируется устанавливать дифференцированно в зависимости от количества работников на предприятии. То есть на предприятии с численностью 50 человек размер квоты будет на уровне 2%, до 250 человек – 3%, больше 250 – 4%.

Отвечая на вопросы депутатов о том, что ждет работодателя, не исполнившего квоту, заместитель директора департамента социальных услуг министерства Айгуль Табергенова проинформировала, что в новом Кодексе об административных правонарушениях преду­смотрены штрафные санкции от 20 до 200 МРП.



