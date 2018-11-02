Свежий выпуск
​К совершенству права
Елена Левкович

В Назарбаев центре проходит IX международная научно-практическая конференция «Исполнительное производство в административном праве».

Цель конференции, организаторами которой выступили Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), Министерство юстиции РК и Институт законодательства Казахстана при поддерж­ке Фонда Первого Президента РК – Елбасы, – обмен мнениями и обсуждение актуальных воп­росов развития казахстанского административного законодательства, направленного на защиту прав граждан в спорах с государственными органами, и дальнейшего развития публичного права на основе лучшего мирового опыта.

Как отметил в приветственном слове глава Минюста Марат Бекетаев, наша страна уже несколько лет находится в поиске оптимальной модели административной юстиции, как определенный итог – минис­терством совместно с Верховным судом ведется активная работа по подготовке проекта Админист­ративного процедурно-процессуального кодекса.

– Это совершенно новый документ для правовой системы Казахстана. Его целями являются защита прав граждан в спорах с государственными органами, соблюдение баланса интересов сторон, а также развитие пуб­личного права. Мы ожидаем, что кодекс повысит качество принятия управленческих решений административными органами. Это также обеспечит равные возможности сторон при разрешении публично-правовых споров, – подчеркнул Марат Бекетаев.

Ожидается, что это мероприя­тие послужит диалоговой площадкой для выработки научно обоснованных, практически выверенных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию законодательства стран – участниц конференции с учетом положительного международного опыта. 

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