К совершенству путь один – совершенствуйся!
Валентина Фиронова
На четыре дня музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева превратился в особую планету – без границ, без барьеров и непонимания между зрителями и актерами. Фойе временами напоминало сцену, где разгуливали ожившие персонажи известных произведений, а сцена становилась вулканом бунтующей натуры: там было место и звездному небу, и низменным страстям, и попыткам ответить на вечные вопросы о предназначении человека и смысле бытия.