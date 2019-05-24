На четыре дня музыкально-драматический театр им. К. Куа­нышбаева превратился в особую планету – без границ, без барьеров и непонимания между зрителями и актерами. Фойе временами напоминало сцену, где разгуливали ожившие персонажи известных произведений, а сцена становилась вулканом бунтующей натуры: там было место и звездному небу, и низменным страстям, и попыткам ответить на вечные вопросы о предназначении человека и смысле бытия.

Как отметила координатор по молодежным проектам ОФ «Возрождение» Анастасия Риммер, одна из задач фестиваля, собравшего 9 коллективов из разных городов Казахстана, не только поддержать театральную молодежь, но и привлечь внимание к драматургии и произведениям на немецком языке. Шанс проявить себя по максимуму представился каждому коллективу, и никто не упустил возможности показать свой творческий диапазон, следуя в унисон девизу фестиваля «В поисках совершенства…».

Высоту замыслов и глубину погружения в пучины драматургии наглядно продемонстрировали спектакли, поднимающие непрос­тые нравственные и философские проблемы. Это, например, пьеса немецкого журналиста и драматурга Йенса Рашке «А рыбы спят?», сыгранная столичной теат­ральной студией «Диамант» под руководством режиссера Игоря Лискового. Главной герои­не истории – Джетте 10 лет, но она уже задумывается о смыс­ле жизни и ее скоротечности. А толчком к размышлениям стала смерть младшего брата.

Что ни выступление – то новое удивление. Будь то детектив или сказочная история. Чем не урок постановка, предложенная теат­ральной студией Grashüpfer из Караганды, – Agata kommt nach Haus zurück Линор Горалик? Здесь события тоже разворачиваются вокруг девочки. Зовут ее Агата, и живет она с родителями на опушке леса. Оставшись одна, придумывает себе путешествие – 100 шагов в лес и обратно по своим следам. Безобидная вроде бы затея, но ведь не только добро нас сопровождает в пути...

Студия Faden из Павлодара предложила зрителям пьесу одного из самых актуальных драматургов XX века Сэмюэля Беккета «Последняя лента Крэппа», где главный герой совершает ретроспективное путешествие в прошлое, размышляя о ценностях мнимых и непреходящих.

Яркими костюмами и интересными пластическими решениями приятно удивили театральные студии Beifall из Кокшетау, Fantasie из Шахтинска, А-Theater из Алматы, Glück из Семея, Zeitgeist из Тараза, Bunt из Аксу... Участники фестиваля порадовали не только репертуарными интерпретациями, но и получили максимум пользы от мастер-классов и тренингов по сценическому движению, гриму, режиссуре, театральному этикету, которые провели для них ведущие актеры столичных театров, высших учебных театральных заведений и представители партнерских организаций Германии.

Запоминающими для юных покорителей сцены стали встречи с главным режиссером столичного Государственного академичес­кого русского театра драмы им. М. Горького Бекбулатом Пармановым. Ведущий актер этого же театра Максим Ященко также поделился опытом и был ведущим на открытии фестиваля, блистательно заводя публику.

Конечно, самым приятным моментом фестиваля стало награждение участников. Дип­ломы получили шахтинцы – в номинации «За волшебство на сцене», «За лучший дебют на фес­тивале» – карагандинцы, «За лучшее музыкальное оформление» – алматинцы, «За лучшую сценографию» – астанинцы, «За лучший актерский ансамбль» – семейчане, «За профессиональную работу с классичес­ким текстом» – кокшетау­сцы. Номинаций было много, без дипломов не остались ни лучшие режиссеры, ни актеры, ни знатоки немецкого языка.

Довольны и организаторы – Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение», ОО «Общество немцев «Возрождение» города Астаны и Акмолинской области», Союз немецкой молодежи Казахстана, которые провели фестиваль при поддержке Ассамблеи народа Казахстана.