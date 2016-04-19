К спорту высших достижений Статьи 1557 Лаура ТУСУПБЕКОВА

Заместитель председателя Мажилиса Г. Исимбаева напомнила о Послании Президента страны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», в котором Глава государства отметил, что физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации.



– Не случайно, что первый серьезный диалог с Правительством начинается с темы развития массового спорта в стране, – отметила Г. Исимбаева.

По мнению вице-спикера Мажилиса, физическая культура должна стать неотъемлемой частью общей культуры каждого гражданина нашей страны. Соз­дание всех необходимых условий, стимулирование населения к ведению здорового образа жизни, к ежедневным занятиям физкультурой и спортом – вот те задачи государственных органов, которые должны стать повседневными и системными для достижения целей, поставленных Главой государства.



Действительно, массовая физическая культура и спорт во многом обуславливают здоровье нации. Но несмотря на наличие несомненных достижений в этой сфере, большая часть правчаса все же была отведена на констатацию проблем и нерешенных вопросов. Среди них – отсутствие спортивных залов в казахстанских школах, недоступность спортивной инфраструктуры для подавляющей части населения, неприспособленность жилых дворов под занятия спортом. Говорилось и о необходимости более грамотной маркетинговой работы в развитии массовой физической культуры и спорта.



Основным докладчиком на правчасе выступил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, который отметил: одним из основных приоритетов государственной политики министерства является развитие массовой физической культуры и спорта. Это также легло в основу принятого в реализацию концепции плана мероприятий, который представляет собой комплекс эффективных мер по дальнейшему развитию массовой физической культуры и спорта на ближайшие пять лет.

В рамках поставленных задач в 2015 году занятиями физической культурой и спортом охвачено более 26% населения. К слову, когда министр закончил свой доклад, депутаты назвали эту цифру не отвечающей потенциалу.



Важной составляющей массового спорта, отметил глава МКС, является сдача тестов Первого Президента РК– Лидера нации Нурсултана Назарбаева. По существу, это усовершенствованный норматив ГТО, представляющий совокупность нормативных требований к физической подготовленности детей, молодежи и взрослого населения. Впервые Президентские тесты были внедрены министерством в рамках Государственной программы на 2001–2005 годы с учетом опыта США. В сдаче данных тестов в 2015 году приняли участие свыше 4 млн человек.



В сдаче Президентских тестов активно участвуют государственные служащие, что создает сегодня прочную основу развития ведомственных отраслевых спортивных обществ.

– Мы ежегодно проводим спартакиады по зимним и летним видам спорта среди госслужащих, и многие из вас, уважае­мые депутаты, были их участниками. В этом году для стимулирования всем участникам будут выданы соответствующие сертификаты, а чемпионам и призерам чемпионата РК будут вручены нагрудный знак и именной сертификат, – сообщил А. Мухамедиулы.



В рамках исполнения поручений Главы государства, в том числе по обеспечению 30-процентного охвата населения страны занятиями физической культурой и спортом, особое внимание уделяется развитию массового спорта среди детей и юношества. В этих целях министерство совместно с местными исполнительными органами и Министерством образования и науки создает условия по открытию в школах спортивных секций и клубов, организации соревнований школьных лиг. На сегодняшний день в школах действует свыше 38 тыс. спортивных секций, где занимается свыше 27% от общего количества учащихся.



Несколько минорную ноту в подобный оптимистичный расклад внес содоклад председателя Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Гульнар Иксановой, которая представила анализ существущих в сфере проблем. Вице-спикер палаты даже посоветовала Министерству культуры и спорта взять рекомендации комитета на вооружение.

По ее словам, если число казахстанцев, занимающихся спортом, незначительно, но растет, то количество увлеченных спортом школьников снижается. И это, как позже подчеркивали депутаты, весьма симптоматично: нет должной пропаганды физической культуры и спорта, на селе в большинстве своем развитию спорта уделяется мало внимания, а спортивные учреждения недоступны среднестатистическому школьнику. По словам депутата Ольги Шишигиной, которая знает о спорте не понаслышке, казахстанские стадионы как правило находятся «под замками»...



Далее Г. Иксанова констатировала, сегодня детей освобождают от уроков физкультуры, ослаблен родительский контроль над увлечением детей компьютерными играми. Все это усугубляется чрезмерными учебными нагрузками.

– Как следствие: сегодня не менее 75% детей школьного возраста страдают гиподинамией. Медики отмечают тревожную тенденцию роста заболеваний опорно-двигательного аппарата. За два последних года заболеваемость сколиозом увеличилась в два с лишним раза. Каждый пятый школьник страдает каким-либо заболеванием. В результате из числа пришедших на медицинскую комиссию призывников только каждый третий готов к воинской службе без ограничений, каждый третий – не годен, – отметила депутат.

По ее словам, ссылки на недостаточное финансирование сферы не всегда могут объяснить проблемы. Денег всегда не хватает. Но причины проблем видятся не только в дефиците средств, но и в довольно архаичном подходе к формированию государственного бюджета. Это прежде всего дисбаланс в распределении бюджетных средств.

– Министр уже говорил, что из респуб­ликанского бюджета только 2% расходов направляется на развитие массового спорта. По местным бюджетам – такая же картина дисбаланса. На финансирование программы «Поддерж­ка развития массового спорта и нацио­нальных видов спорта» в 2015 году в среднем по регио­нам направлено около 7%. При этом отмечается довольно значительный разброс в объемах финансирования, – сказала Г. Иксанова.



Еще одна проблема – развитие инфраструктуры в сфере спорта не основывает­ся на системе стандартов, нормативах сети. Отсюда и вопросы географичес­кой доступности сооружений. Так, из 35 783 спортивных сооружений в стране около 64% находится в сельской местности. В Мангистауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях самое низкое количество объектов физкультурно-спортивного назначения. Во многих вузах спортивные комплексы доступны для студентов только во время занятий по физической культуре. Деятельность же частных спортсооружений в крупных городах – это бизнес-процесс, поэтому их ценовая политика ориентирована на условия рынка. Большие эксплуатационные расходы, достижение окупаемости влекут за собой недешевые услуги.



– В итоге в среднестатистическом спортивном комплексе Казахстана стои­мость абонемента на месяц – около 10 тысяч тенге. Одна из проблем, препятствующая обеспечению доступности на местном уровне – в бюджетном законодательстве отсутствуют правовые основы выделения средств из бюджетов на покрытие убытков, связанных с содержанием объектов, находящихся в государственной коммунальной собственности. В Едином бюджетном классификаторе расходов нет статьи затрат на содержание спортивных объектов. Поэтому они находятся на балансе спортивных школ и не могут оказывать сопутствующие услуги, кроме спортивных, – считает депутат.

По словам председателя Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию, для системного решения всех этих вопросов необходимы утвержденные нормативы сети спортивных соору­жений в зависимости от количества населения, его плотности с указанием четких требований к данным объектам.



В ходе обсуждения ряд депутатов предложил те средства, что мы тратим на зарплаты легионеров, направлять как раз на развитие инфраструктуры. Так, депутат Мухтар Тиникеев возмутился зарплатой с недавних пор игрока футбольного клуба «Кайрат» Андрея Аршавина. Он также посоветовал чиновникам от спорта «опуститься на землю» и почаще выходить из своих служебных кабинетов в народ, дабы своими глазами увидеть реалии…

Системно, считает Г. Иксанова, надо решать и кадровые вопросы. Есть потребности в спортивных врачах, спортивных журналистах, менеджерах. Не хватает инструкторов по спорту и инструкторов-методистов с профессио­нально-техническим образованием.

– Активное занятие физической культурой и спортом должно стать престижным, действенным инструментом, ключом к успеху для каждого казахстанца, важным фактором социального благополучия, – сказала, резюмируя, депутат.



Свой рецепт приобщения казахстанцев к спорту предложила депутат Бакыт­гуль Хаменова, а именно – внедрить в стране гимнастику перед началом рабочего дня.

– ...Это приносит огромную пользу для служащих, которые с утра до вечера сидят и работают не покладая рук. Как вы думаете, если мы внесем физкультуру, не улучшится ли деятельность наших служащих? – адресовала она свой вопрос министру культуры и спорта.

Оказалось, что в крупных компаниях такая практика существует. А. Мухамеди­улы также не без гордости отметил, что большинство компаний имеет свои спортивные залы, выделяет средства для их открытия.



Кратким заключительным словом правительственный час подытожила вице-спикер Мажилиса Г. Исимбаева, отметив, что высказанные депутатами замечания и предложения будут обобщены в соответствующих рекомендациях.



