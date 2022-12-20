К Справедливому Казахстану

На заседании рассмотрен ход реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» в части вопросов противодействия коррупции, а также исполнения Комплексного плана по противодействию коррупции в сферах таможенного дела, строительства.

О проводимой работе по указанным вопросам заслушаны доклады руководства Агентства по противодействию коррупции, министерств финансов, индустрии и инфраструктурного развития.

Как отметил Государственный советник, противодействие коррупции определено Президентом Касым-Жомартом Токаевым одним из важнейших приоритетов, направленных на продолжение эффективной реализации реформ по модернизации казахстанского общества и государства.