К Справедливому Казахстану

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Александр Бри

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции.

На заседании рассмотрен ход реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» в части вопросов противодействия коррупции, а также исполнения Комплексного плана по противодействию коррупции в сферах таможенного дела, строительства.

О проводимой работе по указанным вопросам заслушаны доклады руководства Агентства по противодействию коррупции, министерств финансов, индустрии и инфраструктурного развития.

Как отметил Государственный советник, противодействие коррупции определено Президентом Касым-Жомартом Токаевым одним из важнейших приоритетов, направленных на продолжение эффективной реализации реформ по модернизации казахстанского общества и государства.

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