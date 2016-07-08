​К стартам готовы

Руководители национальных федераций и главные тренеры по видам спорта рассказали о ходе подготовки к главным стартам четырехлетия в Бразилии. Так, главный тренер национальной сборной команды Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов доложил о процессе подготовки боксеров. Стоит отметить, что отечественные мастера кожаной перчатки завоевали наибольшее количество лицензий в Рио за все время участия в Олимпийских играх. Сейчас они проводят сбор в Академии AIBA в Алматинской области, затем продолжат подготовку в Центре развития бокса в Астане, а уже в конце июля они отправятся в Рио-де-Жанейро.

В свою очередь наставник сборной по женской борьбе Кайрат Сагадиев подробно рассказал о тренировочном процессе своих спортсменок. В настоящий момент они тренируются в столице, а далее по плану участие в Гран-при в Испании. Последний пред­олимпийский сбор пройдет в пригороде Рио-де-Жанейро.

Обсуждались вопросы подготовки тяжелоатлетов к Олимпийским играм. Окончательный состав сборной будет определен по спортивному принципу. Для повышения конкуренции в нацио­нальной сборной команде принято решение допустить к «конт­рольной проходке» всех кандидатов, включая чемпиона мира 2009 года Владимира Седова. В целях борьбы с допингом и защиты имиджа казахстанского спорта принято решение провести допинговое тестирование всех тяжелоатлетов, попавших в финальную олимпийскую заявку. Пробы будут направлены в аккредитованную WADA зарубежную лабораторию, их результаты будут известны до вылета в Бразилию. В случае неблагоприятного результата анализа к виновным лицам будут применены самые жесткие санкции на национальном уровне.

Детально обсуждена проблематика «ре-анализа» проб атлетов на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году и в особенности неблагоприятные пробы 4 казахстанских атлетов. Со стороны НОК РК и ФТА РК будет оказана необходимая юридическая поддержка данным атлетам для защиты их законных интересов и прав. Вместе с тем НОК РК полностью поддерживает Международный олимпийский комитет в воп­росах расследования нарушения антидопинговых правил.

В ходе встречи состоялся откровенный и обстоятельный разговор, выступили тренеры и спортсмены по легкой атлетике, таэквондо, стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, синхронному плаванию, спортсмены-паралимпийцы по пауэрлифтингу.

«На финишную прямую вышел нелегкий подготовительный этап к очередным Олимпийским играм. Сегодня мы собрались с вами, чтобы разобрать детали этой работы. Для спортсменов завоевать олимпийскую лицензию – это уже большое достижение. Наши атлеты сейчас находятся в шаге от мирового признания. Поддержка Казахстана, сплоченность, единство и настрой на победу помогут нашим олимпийцам достойно выступить на соревнованиях с лучшими атлетами мира», – сказал Тимур Кулибаев. Кроме этого, президент НОК обратил особое внимание на вопросы допинга:

– Просим ответственно отнестись к подготовке спортсменов в Рио, в особенности к фармакологии и питанию атлетов, а также процедуре анализа проб перед играми. Казахстан полностью поддерживает политику МОК и WADA о нулевой терпимости к применению допинга и защите чис­тых спортсменов. Чистой и бескомпромиссной победы вам! – сказал он.

Олимпийская чемпионка в тройном прыжке Ольга Рыпакова отметила важность проведения таких встреч. «Сегодняшняя встреча была очень плодотворной. На ней президент НОК сказал, что будет всячески нас поддерживать, болеть за нас. На самом деле это очень важно для спортсменов. Потому что передают нам частичку уверенности, мудрости, силы», – отметила она.

Напомним, летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа 2016 года. На сегодня казахстанские спортсмены завое­вали 103 лицензии на Олимпиаду.