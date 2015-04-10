Свежий выпуск К Тастан-апа приехал... ЦОН Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, ст. Луговая, с. Кулан – г. Шу, с. Толе-би – Алматы

Визит в этот регион начался с остановки на станции Луговая и посещения села Кулан, административного цента Рыскуловского района. Сотни жителей этих населенных пунктов, пришли поприветствовать участников акции, а также получить медицинскую и консультационную помощь у ведущих специалистов ­республики.

Мать-героиня Тастан Есенкулова, вырастившая 13 детей, пришла к сотрудникам ЦОНа и Минюста за помощью. Ей после смерти мужа – прошло около пяти лет – требовалось переоформить документы на дом, за это время они исправно платили налоги, но вот собственность так и не переузаконили. Ее вопрос будет решен положительно в ближайшее время. Дополнительно Тас­тан-апа получила консультации у ведущих врачей страны. Она считает, что подобные поезда, которые оказывают помощь населению, должны как можно чаще посещать такие населенные пункты, и эти акции, особенно направленные на единение всех этносов нашей страны, и есть будущее государства.

В этот же день прошло еще множество мероприятий, которые касались большинства сфер деятельнос­ти района. Самое приятное, что в свою очередь здесь была отмечена и работа делегации поезда. Так, например, благодарственные письма от акима района Жарылкасына Айта­кова здесь получили журналисты республиканских газет «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда», международного информагентства «Казинформ» и телеканала «Казахстан», которые с первых дней освещают все события, происходящие вокруг поезда.

Вчера делегация поезда побывала в Шуском районе, городе Шу и административном центре, с. Толе-би. Это особый регион для всех казахстанцев. Именно на этих землях когда-то начиналась 550-летняя история Казахского ханства. Многие подробности этого момента были отражены в знаменитой трилогии Ильяса Есенберлина «Кочевники», романы которого в текущем году рекомендованы казахстанцам для прочтения в рамках акции «Одна страна – одна книга».

Жителям Шуского района есть чем гордиться в рамках страны. В 2014 году объем валового регио­нального продукта и оказанных услуг составил 58,8 млрд. тенге. Буквально перед приездом поезда в рамках новой экономической политики «Нұрлы жол» началась реализация проекта по строительству на железнодорожном участке Алматы-1 – Шу второго пути с его полной электрификацией, которая значительно повысит транзитный потенциал экономики страны. С вводом в эксплуатацию второго пути появится возможность увеличить пропускную способность участка более чем в три раза – с 25 до 80 млн. тонн, а время следования грузовых поездов сократить в два раза. В ходе реализации проек­та будет построено более 110 км главных путей, возведено 92 специальных сооружения, в том числе 64 железобетонные трубы, 22 моста, 6 дюкеров, 2 путепровода. В период строительства линии будет создано более 1 500 рабочих мест.

Сегодня поезд прибывает в Алматы.