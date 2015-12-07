К. ТОКАЕВ: Послание Президента выводит экономику на качественно новую траекторию Послание Президента

Мир вступил в период опасной неопределенности с точки зрения экономики и военно-политической ситуации. Вместе с тем, отмечает К. Токаев, Президент долгое время целенаправленно готовил Казахстан к подобным внешним катаклизмам, предуп­реждал о грядущих тяжелых временах и, конечно же, мысленно моделировал сценарии ответа на новую геополитическую реальность. «Даже в условиях высоких цен на нефть он постоянно призывал Правительство к рачительности и жестко контролировал оптимальный уровень государственных расходов. И сейчас он не видит целесообразности «распечатывать» Национальный фонд, ведь эти средства принадлежат будущим поколениям. Все, что нам сегодня нужно, – это «жить по средствам»», – подчеркивает глава Сената.



«Новизна Послания заключается в том, что оно предусматривает меры вывода нашей экономики на качественно новую траекторию. Речь идет о приватизации неэффективных активов, наведении порядка в налогообложении, устранении необоснованных субсидий, усилении конкурентной среды. Как выдающийся реформатор, Нурсултан Назарбаев эффективно использует кризисное время для структурных преобразований и поиска новых источников роста. Реализация Послания должна дать гарантию успешного вывода нашей экономики из кризиса. Теперь предстоит обеспечить рост в условиях низких цен на основное экспортное сырье», – сказал К. Токаев в интервью.

«Наряду с этим Президент никогда не забывает о фундаментальной задаче всемерной поддержки населения, в том числе путем повышения заработных плат работникам здравоохранения, образования, соцзащиты и госслужащим, а также увеличения пенсий, стипендий и пособий по инвалидности и утере кормильца. Ни одна страна в мире не решается увеличивать социальную помощь в условиях кризиса и нехватки средств. Казахстан – редкое исключение», – подчеркнул спикер Сената. К. Токаев считает, что в новой социальной политике, которую поручил разработать Президент, упор должен быть сделан на путях обеспечения высокого качества и адресной социальной поддержки тем, кто в ней действительно нуждается.



Спикер обратил внимание на то, что Послание Президента обращено не только к нации, но и ко всему мировому сообществу. «Документ интересен в силу масштабной экономической программы, провозглашенной Главой государства. Казахстан заинтересован в участии иностранных инвесторов в новом этапе приватизации. Наша страна предлагает широкие возможности государственно-частного партнерства, особенно в сфере инфраструктуры», – сказал он. «Правительству и региональным властям предстоит большая комплексная работа по привлечению иностранных инвесторов. Нам следует не просто адаптироваться к работе в новых глобальных реалиях, но и учиться привлекать лучшие технологии, умы и таланты со всего мира. Для этого нужно создавать подобающие правовые, экономические и культурные условия», – считает К. Токаев. Предельно ясно, по мнению спикера, Глава государства обозначил заинтересованность Казахстана в урегулировании конфликтных ситуаций, а также солидарность нашей страны в борьбе за безъядерный мир, против терроризма и экстремизма.



По словам спикера Сената, широкий резонанс в мире получила оценка Главой государства недавнего инцидента со сбитием турецкими ВВС российского бомбардировщика, а также предложение создать двустороннюю комиссию для рассмотрения всех спорных вопросов и снижения напряженности. «Президент Казахстана, являющийся авторитетным в мире государственным деятелем, высказал мудрое и во всех отношениях выверенное суждение об этом инциденте. Российский самолет не нападал на Турцию, а имел задачу воевать с террористами», – отметил К. Токаев.

