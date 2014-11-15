Политика К. Токаев принял посла Израиля в РК и экс-министра иностранных дел Испании

Приветствуя израильского посла, К. Токаев выразил удовлетворение плодотворным развитием казахстанско-израильских отношений и проинформировал собеседника о ходе подготовки к V Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 10–11 июня 2015 года и будет посвящен диалогу религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития.



"Мы высоко ценим участие религиозных лидеров Израиля в работе саммита и надеем­ся на их дальнейшее активное участие", – сказал К. Токаев. Он также обратил внимание дипломата на Послание Президента Казахстана.



Э. Тасман подробно рассказал спикеру Сената о работе дипломатической миссии в Казахстане и планах по активизации взаимодействия в сфере эффективности водосбережения, сельского хозяйства и здравоохранения.



Актуальные международные проблемы обсуждались в ходе встречи К. Токаева с экс-министром иностранных дел Испании, известным общественным деятелем Мигелем Анхелем Моратиносом.



Спикер палаты проинформировал его о ключевых аспектах Послания Президента Нурсултана Назарбаева "Нұрлы жол – путь в будущее". По словам К. Токаева, этот документ убедительно демонстрирует экономический потенциал нашей страны, что стало возможным благодаря дальнозоркой стратегии казахстанского Лидера. Республика в условиях глобального кризиса приступает к новому этапу развития экономики, включая инфраструктуру и социально-экономическую сферу.



Спикер Сената также проинформировал испанского дипломата о работе по подготовке к V Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

