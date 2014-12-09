К торжеству закона Послание Президента

Жайлаубек ХАЛЫКУЛЫ, генерал-майор полиции, начальник ДВД Акмолинской области:



Политический курс Главы государства всегда выверен в деталях и направлен в первую очередь на повышение благосостояния народа. Такую же цель преследует и очередное Послание Президента "Нұрлы жол – путь в будущее", в котором поставлены четкие задачи перед всем обществом, а значит и перед теми, кто призван стоять в стране на страже безопасности и правопорядка.



Полицейскими нашей области сделан огромный шаг вперед по сравнению с ранее достигнутыми результатами. И не только цифры подтверждают эти достижения. Встречаясь с населением региона, а поездки в районы и сельские округа происходят на постоянной основе, сейчас все чаще слышишь слова благодарности от людей, а не нарекания. Скажу больше: растет индикатор доверия казахстанцев к полиции.

Не так давно в Астане прошло очередное заседание коллегии МВД РК под председательством министра генерал-лейтенанта Калмуханбета Касымова. Были рассмотрены задачи органов внутренних дел в свете Послания Главы государства. При этом особое внимание в рамках мероприятия уделялось работе полицейских в условиях нового законодательства и внедрения базы Единого реестра досудебного расследования.



Скажу откровенно: новшества пугают только тех, кто не готов к переменам. Сегодня мы уже закончили все подготовительные работы. По моему поручению проводится сдача зачетов на знание новых кодексов. Ни один сотрудник полиции не приступит к исполнению служебных обязанностей, не пройдя этот экзамен.



Необходимо помнить, что дополнения и изменения, внесенные в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы, касаются каждого жителя страны, а потому знать и уметь применять их на практике обязан каждый полицейский.



Одно из новшеств, с которым мы сегодня уже столкнулись, – внедрение базы Единого реестра досудебных расследований или ЕРДР. Для обеспечения ее функционирования выделено более 10 млн. тенге, они пошли на приобретение электронных цифровых подписей KazToken и более 240 единиц компьютерной техники. Кроме того, выделены денежные средства для организации каналов связи для 190 участковых пунктов полиции территориальных подразделений.



Сегодня городскими управлениями и районными отделами уже приобретена необходимая техника для работы с ЕРДР. Компьютерами оснащены все опорные и поселковые пункты полиции, таким образом доступ к базе Единого реестра имеют сотрудники, работающие даже в самых отдаленных регионах области.



Исполняя поручения, данные министром внутренних дел, мы значительно уменьшили время выезда следственно-оперативных групп на место происшествия. К слову, это тоже один из индикаторов повышения доверия граждан к нашей работе. Люди, ожидающие помощи, должны получать ее своевременно.



Повышено качество проведения осмотра места происшествия, от которого напрямую зависит возможность раскрытия преступлений в дежурные сутки. Это способствовало тому, что более 7 000 преступлений мы раскрыли по горячим следам (более 50% от общего числа зарегистрированных).



Что касается принципа неотвратимости наказания, то сегодня на особом контроле находится работа по задержанию уголовных преступников и установлению без вести пропавших лиц. Буквально месяц назад я провел оперативное совещание с руководителями территориальных подразделений. Мы детально обсудили соответствующие вопросы.



В нынешнем году улучшили показатели розыскной работы, за 11 месяцев нашли 128 без вести пропавших, а это более 85% от общего числа поданных в розыск. Кроме того, нами задержаны 132 уголовных преступника из числившихся в розыске 152 человек.



Улучшены показатели по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Наблюдается снижение числа тяжких преступлений на 245 фактов, то есть если в прошлом году мы зарегистрировали более 800 преступлений этой категории, то в текущем году их число снизилось до 624. Снижение особо тяжких преступлений составило 45%.



Между тем не стоит забывать, что Акмолинская область – это прежде всего зерновой и животноводческий регион, а потому для многих жителей проблема номер один связана со скотокрадством. И здесь ситуация тоже меняется в лучшую сторону. Взять для примера Сандыктауский район, с жителями которого не так давно я встречался. Здесь число краж скота сократилось почти на 70%. Но, честно признаться, хочется дожить до того времени, когда о скотокрадстве можно будет вообще забыть.



Большое внимание в Послании Главы государства уделено возможностям развития малого и среднего бизнеса. Наша задача в этой сфере – обеспечение надежной охраны имущества субъектов МСБ. Шаг за шагом мы отвоевываем в этой сфере свои принципиальные позиции. В круглосуточном режиме на территории области работают 10 блок-постов, перекрывающие все пути для реализации краденого мяса. Подписаны трехсторонние договоры об ответственности за сохранность скота, проведены биркование и таврирование.



Преступность боится решительных действий со стороны полиции. Благодаря эффективной работе криминогенная ситуация постоянно улучшается. Например, число ДТП снизилось почти на 20%, погибло на 7 человек меньше, нежели в 2013 году. Число травмированных сократилось на 24%.



Приведу строки из Послания Президента: "Наши граждане будут ездить по современным и качественным автомагистралям, смогут безопасно и быстро добираться в любой регион". Слово "безопасно" напрямую касается нас, полицейских. Мы уже ведем эту работу, намерены добиваться еще лучших результатов. Когда такое было, чтобы один район «шерстили» сразу 10 патрульных экипажей, заезжая в каждое село, каждый аул.



В деревнях сегодня резко сократилось число ДТП, жесткие профилактические меры дали свои плоды. Те же самые меры используем на автотрассах республиканского и областного значения, не давая спуску ни одному нарушителю. Не церемонимся и с нарушителями в погонах, наказываем вплоть до увольнения или передачи уголовного дела в суд.



В рамках реализации поручения Главы государства по формированию в обществе атмосферы «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям также добились позитивных результатов. При появлении в общественных местах в пьяном виде задержаны 7,5 тыс. правонарушителей, за мелкое хулиганство привлечены к ответственности 2 156 человек. И сразу изменилась в лучшую сторону статистика. Грабежи снизились на 31,1%, разбойные нападения – на 16,7%, угоны автомашин – на 16,9%, факты мелкого хулиганства – на 15,7%.

Понимаю, бить себя в грудь рано, но, тем не менее, мы уверенно, причем по всем направлениям, двигаемся вперед, а значит, справляемся с теми задачами, которые перед нами стоят. Послание Президента "Нұрлы жол – путь в будущее" еще больше мобилизует личный состав ДВД, не позволяет довольствоваться достигнутыми результатами.



В Послании Главы государства отмечается и важная тема межнационального согласия и толерантности в обществе. У нас в ДВД служат свыше 3 тыс. сотрудников, представляющих 18 национальностей. Среди них – казахи, русские, украинцы, белорусы, немцы, татары, поляки, корейцы, чеченцы, аварцы и другие. Всем им представлены одинаковые возможности, в том числе для карьерного роста.



На День Первого Президента мною материально поощрены на сумму от 30 до 50 тыс. тенге около 1 200 лучших сотрудников, почти половина личного состава. Денежное вознаграждение получили все, кто отличился на службе. И так будет впредь. Часто коллегам напоминаю: ваше начальство – не генерал или его заместители, ваше начальство – население. Именно оно в первую очередь оценивает вашу работу.



Слабым звеном остается, пожалуй, бытовая неустроенность сотрудников, однако и здесь уже есть перемены. Так, 571 полицейский получит компенсацию за арендное жилье. На 30% возросла зарплата. В разы улучшилась техническая база. Буквально на днях получили 245 новых компьютеров, оснастив ими все опорные пункты, дознавателей, следователей. Постоянно пополняется новыми машинами автопарк, в том числе иномарками. Почти 70 единиц техники за год, когда такое было?



Государство, Президент постоянно проявляют заботу о правоохранительных органах. Мы должны действовать адекватно, оправдывая высокое доверие. Путь в будущее – всегда новый путь. Конкретно для полицейских страны он означает решение задачи, состоящей в том, чтобы всеми силами и средствами стремиться к торжеству правопорядка.



Послание "Нұрлы жол – путь в будущее" как раз и нацеливает на такой результат.