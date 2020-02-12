​К цифровой безопасности

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Бауыржан Тауков

Уведомлять каждого гражданина о действиях, совершаемых с его персональными данными, узаконить цифровые документы, разрешить получать госуслуги при помощи биометрических данных. Эти и ряд других нововведений предлагаются в законопроекте, регулирующем вопросы цифровых технологий.

Рассказывая о законопроекте в Мажилисе Парламента, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов подчеркнул, что поправки направлены на гармонизацию законодательства с требования­ми времени. Одна из ключевых предлагаемых новелл касается усиления защиты персональных данных казахстанцев.

– В частности, мы предлагаем внедрить специальный сервис, который сможет уведомлять граждан о действиях, совершае­мых с их персональными данными. То есть каждый человек будет знать, кто, как и для чего запрашивает и использует соответствующую информацию. Кроме того, считаем важным определить уполномоченный орган по защите персональных данных. Таким образом государство сможет обеспечить неприкосновенность частной жизни, – отметил Аблайхан Оспанов.

Законопроект содержит 252 поправки по 6 основным направлениям, которые нацелены на создание правовой основы для расширения применения и дальнейшего внед­рения цифровых технологий в Казахстане. К примеру, одно из актуальных направлений работы – легитимизация цифровых документов.

– Мы предлагаем ввести сервис цифровых документов на базе мобильного правительства. Этот механизм упростит процесс получения государственных и негосударственных услуг гражданами республики, не имеющими при себе удостоверяющих документов на бумажном носителе. Технически к внедрению этого нововведения мы готовы, в приложении eGov mobile нами уже реализован такой сервис, – подчеркнул Аблайхан Оспанов.

Облегчить процесс получения государственных услуг для граж­дан должно и использование биометрических данных. В пилотном режиме данный подход уже реализован в нескольких центрах обслуживания населения в Нур-Султане, Алматы и Кызылорде. Предложено законодательно закрепить порядок сбора и использования биометрических данных.

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