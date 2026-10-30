К цифровой экономике на основе ИИ

В Алматы прошел VI форум ученых государств – участников СНГ. Главным направлением дискуссий была обозначена актуальная тема современности – «Наука в эпоху искусственного интеллекта: новые возможности для сотрудничества и развития», сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ведущие ученые и руководители академий наук представителей научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и экспертного сообщества Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили развитие научного сотрудничества и роль искусственного интеллекта в современной науке.

Также целями мероприятия, приуроченного к 80-летию Национальной академии наук при Президенте РК, стали укрепление научного сотрудничества между государствами – участниками СНГ, развитие совместных исследований и обмен передовым опытом.

– В стране формируется научно-технологический слой AI Economy Stack Казахстана. Он объединит вычислительные мощности с научными данными, отраслевыми знаниями, инженерными командами и механизмами внедрения. Важность и безальтернативность этого курса была вновь подчеркнута в Послании народу, где Глава государства сделал особый акцент на том, что Казахстан обязан создать цифровую экономику. Президент поставил стратегическую задачу – перейти от базовой информатизации к масштабному практическому внедрению технологий ИИ во все сферы: от управления транзитными потоками и контроля водных ресурсов до сельского хозяйства и системы государственного управления. Построение народной цифровой экономики на основе ИИ определено как долгосрочная общенациональная миссия, – выступил на открытии форума президент НАН РК Ахылбек Куришбаев.

По его словам, в эпоху искусственного интеллекта конкурентоспособность науки определяется доступом к качественным данным, современной инфраструктуре и сильным исследовательским коллективам. Сотрудничество позволяет расширить эти возможности для каждой страны. А сам форум станет основой для новых совместных исследований, обмена компетенциями и практического внедрения результатов науки.

На полях форума были проведены четыре тематических круглых стола, посвященных актуальным направлениям развития науки и применения искусственного интеллекта. В ходе заседания Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников СНГ состоялось обсуждение перспектив реализации совместных исследований и внедрения инновационных разработок.