К учебе готовы? Всегда готовы!

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Насихат Оркушпаева

Более 26 тыс. первоклашек переступили порог столичных учебных заведений в новом учебном году. Чуть больше 300 из них – ученики школы-гимназии № 86 имени М. Ауэзова, которых с Днем знаний лично поздравил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Школа-гимназия № 86 рас­пахнула двери в апреле 2019 года. В прошлом году по Указу Президента страны Касым-Жомарта Токаева ей присвоили имя классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Буквально за несколько месяцев педагоги совместно с учениками создали на третьем этаже школы пространство, напоминающее о великом писателе и его трудах. Здесь можно встретить раритетные экспонаты, в частности ценные вещи Мухтара Омархановича, собственноручно написанные им письма и многое другое. Есть в стенах школы и отдельный кабинет имени Ауэзова. Ежегодно школьники кропотливо изучают его биографию, стараясь найти в потаенных уголках истории нечто интересное из жизни авто­ра романа-эпопеи «Путь Абая». В канун нового учебного года молодые исследователи собрали всю информацию в единую выставку. С ней знакомились как родители малышей, так и старшеклассники.

– Уважаемые коллеги, учителя, родители и дорогие дети, поздравляю вас с началом нового учебного года, – обратился к собравшемся во время торжественной линейки Асхат Аймагамбетов. – Это значимый день для всех нас и вызывает много эмоций, поскольку все мы учились в школе и помним те прекрасные годы. Особенно важен сегодняшний праздник для наших малышей. Они совершают большой шаг в мир знаний, в будущее. Этот учебный год значительный для более 170 тысяч казахстанских выпускников. Они будут готовиться к ЕНТ и итоговым экзаменам. Мы приняли некоторые изменения, позволяющие выпускникам четыре раза сдавать национальное тестирование. Для получения гранта выпускники могут дважды попытать удачу в ЕНТ. Особую благодарность выражаем педагогам. Заслуга наших коллег, работающих в детских садах, школах, колледжах, организациях дополнительного образования, безгранична.

Главный учитель страны напомнил, что по поручению Главы государства проводится соответствующая работа по поддержке педагогов. Ежегодно их зарплата увеличивается на 25%. Отдельно Асхат Аймагамбетов остановился на нововведениях.

– Решение, которое было принято по изучению языков в начальной школе, имеет соответствующее научное обоснование, основанное на принципах дидактики. Глава государства назвал три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. С первого класса будет введена такая дисциплина, как «трудовое обучение». Кроме того, с нынешнего года более 3 миллионов детей перейдут на пятидневный формат учебы. Это сделано не только для учащихся, но и для учителей. Ведь у них тоже есть семьи, им нужно время для отдыха и подготовки к новой учебной неделе, – добавил министр.

По словам директора учебного заведения Базаркуль Сыздыковой, их коллектив готов трудиться не покладая рук, главное – поддержка родителей. Сообща, уверена глава школы, можно добиться многого.

Отметим, что нынче в казах­станские школы пошло рекорд­ное количество первоклассников – около 400 тыс. детей. Это на 20 тыс. малышей больше, чем в прошлом году. В новом учебном году также будет обучаться рекордное количество выпускников – 176 тыс. учащихся старших классов. Также впервые число школьников в целом по стране превысило 3,6 млн человек.

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