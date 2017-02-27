​К углублению демократизации

Эти изменения приведут к расширению полномочий Парламента и станут наглядным примером для региона и демократического мира.

Настал момент углубления демократизации политической системы. Политическая система дружественного нам государства будет базироваться на модели «сильный ­Президент, авторитетный Пар­ламент, подот­четное Правительство».

Мой опыт в качестве специалиста-меж­дународника, сотрудника таких международных изданий, как «Форбс», «Меж­дународные отношения», и публициста позволяет утверждать, что эти предложения – реальные политические реформы. Казахстан продолжит быть государством с президентской формой правления, где Глава государства выступает высшим арбитром в отношениях между ветвями власти. При этом Нурсултан Назарбаев сосредоточится на стратегических задачах, вопросах внешней политики и нацио­нальной безопасности.

Несмотря на то что идея наделения Парламента большими полномочиями не нова, сейчас, будучи претворенной в жизнь, она станет важнейшим этапом в жизни страны. Важные шаги, предпринятые Президентом за последние годы по укреп­лению политических институтов, оказались правильными.

Казахстан играет ведущую роль в регионе, продвигая ответственность и политическую эффективность, что мы, как союзники и друзья, приветствуем.