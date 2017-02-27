​К углублению демократизации

Эти изменения приведут к расширению полномочий Парламента и станут наглядным примером для региона и демократического мира.
Настал момент углубления демократизации политической системы. Политическая система дружественного нам государства будет базироваться на модели «сильный Президент, авторитетный Парламент, подотчетное Правительство».
Мой опыт в качестве специалиста-международника, сотрудника таких международных изданий, как «Форбс», «Международные отношения», и публициста позволяет утверждать, что эти предложения – реальные политические реформы. Казахстан продолжит быть государством с президентской формой правления, где Глава государства выступает высшим арбитром в отношениях между ветвями власти. При этом Нурсултан Назарбаев сосредоточится на стратегических задачах, вопросах внешней политики и национальной безопасности.
Несмотря на то что идея наделения Парламента большими полномочиями не нова, сейчас, будучи претворенной в жизнь, она станет важнейшим этапом в жизни страны. Важные шаги, предпринятые Президентом за последние годы по укреплению политических институтов, оказались правильными.
Казахстан играет ведущую роль в регионе, продвигая ответственность и политическую эффективность, что мы, как союзники и друзья, приветствуем.