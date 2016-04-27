​К укреплению человеческого капитала

Конкурентоспособность выпускников находится в первых рядах задач каждого учебного заведения, ибо требования к кад­рам меняются кардинально, возникает потребность в новых специальностях. Сегодня в подготовке высококвалифицированных специалистов наравне с вузами заинтересованы работодатели. Президент Нурсултан Назарбаев подчеркивает: человеческий капитал – это основа устойчивого экономического развития и главный двигатель инноваций. В ходе реализации Государственной программы развития образования РК на 2011–2020 годы образовательная система прошла определенные этапы модернизации по всем ключевым направлениям. Приоритетные планы 2014–2016 годов исполнены, это касается охвата детей дошкольным воспитанием, обновления содержания школьного образования, повышения квалификации учителей школ, совершенствования системы дуального обучения и так далее. Главный вектор изменений в сфере образования и науки сейчас и на предстоящее десятилетие задан Планом нации «100 конкретных шагов».

В рамках реализации Плана нации с первого марта начата реализация госпрограммы на 2016–2019 годы. Этот масштабный по содержанию документ требует от нас упорной работы над выполнением поставленных задач. Но приходится констатировать, что характер основных проблем остается на прежнем уровне: недостаток специалистов, недочеты в инфраструктурном развитии системы образования, проблема учебников, низкий престиж профессии учителя, малая доля молодежи в ТиПО, слабая материально-техническая оснащенность научно-исследовательской инфраструктуры, слабо развитое научное предпринимательство, невысокие показатели результативности НИОКР... Эти факторы требуют комплексного подхода, повышения степени ответственности исполнителей. Это задача не только определенных государственных структур, это дело каждого.

Поставлена высокая планка по вхождению страны в число в 30 развитых государств мира. И мы должны соответствовать ей. Именно человеческий ресурс – главный фактор развития экономически стабильного государства. Примером может служить Южная Корея. Однажды Евразийский национальный университет посетил президент Центрального института по подготовке государственных служащих Кореи господин Ю Енг Че, он поделился секретом успеха своего государства. Страна в послевоенные годы переживала тяжелый экономический спад. Голод и разруха были остановлены следующим образом. Работа шла беспрерывно: семь дней в неделю по 12 часов в день, в то время как развитые страны работали по пять дней в неделю. Южная Корея не богата природными ископаемыми. И тогда, когда преуспевающие страны жили лишь добычей нефти, корейцы создавали заводы по ее переработке. Гость подчеркнул: чтобы быть на шаг впереди, нужно искать инновационные пути решения задач. К 2020 году Южная Корея выдвигает на первые позиции био­медицину, энергетику, культуру и туризм. В числе важнейших составляющих господин Ю Енг Че назвал долгосрочное планирование и приложение всех усилий для достижения цели.

Сегодня Казахстан, так же, как и страны, остро переживающие экономический кризис, нуждается в новом дыхании. А без знаний, без генерирования идей, обеспечения эффективного трансферта технологий в экономику, проведения широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований, эффективной системы подготовки кадров высшей квалификации мы преуспевать не сможем. Что для этого нужно?

Интеллект, который должен взращиваться в соответствии с требованиями сегодняшнего дня в высших учебных заведениях, имеющих значимые научные школы, которые, собственно, и составляют сущность исследовательского университета. Стратегическая миссия подобного учебного заведения – содействие динамичному развитию научно-технологического комплекса страны и обеспечение его необходимыми людскими ресурсами. Для этого нужно объединение всех усилий. Об этом мы говорили буквально на днях на расширенном заседании Совета Евразийской ассоциации университетов (Евразийский национальный университет с 2013 года – полноправный ее член), состоявшемся в МГУ им. М. Ломоносова, в котором приняли участие и члены Совета ректоров Казахстана. Речь шла о создании Евразийского сетевого университета, углублении взаимодействия университетов Евразийской ассоциации в области образовательной и научной деятельности и развитии сотрудничества стран Евразийского экономического союза.

Создание Евразийского сетевого университета приоритетно для кадров в первую очередь управленческого, инженерно-технического характера и призван обеспечить рынки труда стран ЕАЭС. За последние пять-шесть лет в рамках сетевого университета СНГ и университетов ШОС партнерами ЕНУ стали крупнейшие вузы России. Казахстанский филиал МГУ в Астане на базе ЕНУ им. Л. Гумилева – один из показателей успешности образовательной интеграции. С 2011 года студенты-евразийцы проходят обучение по программе сетевого университета СНГ, университетов ШОС. Сегодня ЕНУ им. Л. Гумилева может осуществлять подготовку высоко­квалифицированных кадров для государств ЕАЭС по наиболее востребованным специальностям для развития взаимовыгодной экономической интеграции.

Один из способов повышения качества высшего образования и научных исследований видится в тесной интеграции образования и науки, что должно найти отражение в создании университетов исследовательского типа, идея зарождения которых принадлежит немецкому ученому Вильгельму Гумбольдту. Именно в них как элитарных высших учебных заведениях, где обучение студентов и научные исследования находятся в неразрывном единстве при обеспечении университетской автономии, включающей полную академическую свободу, и заключается миссия современного научно-исследовательского университета. Вспомним канон университетского образования по В. Гумбольдту: следовать «единству обучения и исследований». Как известно, концепция ученого получила официальный статус и поддержку государства.

Думается, что при переходе к исследовательским университетам, и не только в Казах­стане, следует использовать все рациональные идеи функцио­нирования вузов исследовательского типа. С учетом Плана нации и госпрограммы наш вуз работает над корректировкой своей стратегии развития до 2020 года, оперативно внося изменения в деятельность. 20 лет Евразийский университет носит статус национального, но сегодня обозначена глобальная задача – стать национальным исследовательским университетом. Проведен SWOT-анализ, разработана исследовательская стратегия, создается исследовательская среда посредством привлечения ученых из-за рубежа, ведущих научных центров страны, выпускников программы «Болашак», отбора одаренных студентов, победителей олимпиад и научных конкурсов.

Определение направлений научных исследований и развитие научных школ дают положительные результаты: выросла публикационная активность ученых (по среднему количеству цитирований одной публикации университет в два раза превышает средний показатель по Казахстану), значительно возросла доля молодых исследователей (на 23%), увеличилось финансирование научных исследований (в 2015 году его объем составил 1,8 млрд тенге).

Наряду с положительными результатами имеются проблемы, что характерно для высшей школы в целом: недостаточная материально-техническая оснащенность научно-исследовательской инфраструктуры, слабо развитое научное предпринимательство, низкие показатели результативности НИОКР. Эти проблемы решаемы лишь при реализации запланированных мероприятий госпрограммы.

В стратегии развития евразийцы ориентируются на новую модель вуза – Назарбаев Университет, где заложены цели и подходы к подготовке кадров, академической мобильности, развитию науки, а также основные принципы автономности и корпоративного управления. Особый статус, который имеет ЕНУ, приближает нас к специфике деятельности Назарбаев Университета. К примеру, коллегиально принимаются решения Наблюдательного совета, действующего с 2012 года.

Целевой индикатор гос­программы – рейтинги вузов. Поставлена непростая задача: в 2017–2018 годах войти в топ-300 лучших вузов мира. Кроме того, предложено создание международного рейтинга университетов стран ЕАЭС и СНГ.

Трудоустройство выпускников – пожалуй, наиболее важнейший показатель жизнеспособности вузов. 85% трудоустройства наших выпускников на год нынешний – не показатель решения проблемы. Задача, которая стоит перед сферой высшего образования, – обеспечить не только рабочим местом и выдать цифры на гора, но и определить в ходе всего учебного процесса место будущего специалиста в обществе, экономике, политике страны. Исходя из этого, необходимы анализ эффективности трудо­устройства, комплексный метод мониторинга этого процесса. Основанием должны служить политика, экономика, демо­графия, дисбаланс рынка труда, качественные характеристики предлагаемой работы. А также сколько времени выпускник занят в ожидании работы, востребованность мигрантов в регионе.

Совет работодателей участвует в экспертизах содержания образовательных программ. Представители производства и бизнеса введены в составы государственных аттестационных комиссий. Тематика магистерских и докторских диссертаций согласовывается с предприятиями и организациями. Прекрасный опыт взаимодействия с крупными предприятиями страны приобретаем, готовя кадры для ГПИИР-2 по двум специальностям – «космическая техника и технологии» и «производство строительных материалов».

По отдельным специальностям в стране рынок труда перенасыщен, что приводит к трудностям поиска места работы для выпускников. Здесь необходимо тщательное прогнозирование потребности рынка труда при определении государственного заказа. А ликвидировать диспропорции между спросом на специалистов и их предложением мог бы, например, Центр прогнозирования рынка труда, что укрепит связь вузов с работодателями, а выпускники получат реальные места работы по специальности.

Вопрос конкуренции – это движущая сила. Но при этом необходимы разумные инструмен­ты регулирования. Уравнивание стартовых позиций вузов не должно быть самоцелью. Реалии времени требуют новых реформ в сфере образования и науки. В связи с чем очень своевременно и актуально принятие Государственной программы развития образования и науки на 2016–2019 годы. В этом напрямую видится развитие человеческого капитала для устойчивого роста экономики.