К улучшению учебной среды

Исследование оценит условия работы педагогов и образовательную среду в школах.

Как рассказали в Комитете по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения, TALIS-2024 пройдет в феврале-марте текущего года. Участие в нем примут более 800 учителей и директора 42 школ из трех городов республиканского значения и пяти макрорегионов Казахстана.

– Это единственное масштабное международное исследование, направленное на улучшение учебной среды и условий работы учителей. Полученные данные в дальнейшем используются при разработке учебных программ подготовки педагогов и повышения квалификации, разработке мер по стимулированию педагогов, – отметила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования Динара Абылканова.

Исследование проводится Организацией экономического сотрудничества и развития путем опросов учителей и директоров школ каждые шесть лет. Такой анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны педагогического корпуса и получить независимую оценку условий работы педагогов и образовательной среды в школах.

Напомним, впервые казахстанские школы приняли участие в исследовании TALIS в 2018 году. Более 6,5 тыс. учителей и 331 директор школы выразили свои взгляды на международном уровне. Получены достоверные научно-обоснованные и международно-сопоставимые данные казахстанских педагогов. Они учитывались при разработке Закона «О статусе педагога», а также отразились в Государственной программе развития образования и науки на 2020–2025 годы, проинформировала пресс-служба Минпросвещения Казахстана.