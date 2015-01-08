К вам идет «тайный покупатель» 644 Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Мониторинг проводился путем анкетирования по 40 видам государственных услуг и охватил более 1 700 услугополучателей области. Его цель – выявление административных барьеров, имеющихся процедурных и субъективных нарушений госслужащих. По итогам опроса были сделаны предварительные выводы: наиболее низкую оценку получили госорганы, оказывающие госуслуги по выдаче архитектурно-планировочного задания, изменению целевого назначения земельного участка, утверждению землеустроительного проекта по формированию земельного участка.

Все результаты общественного мониторинга направлены в Национальную палату предпринимателей, а факты нарушений госслужащими – в соответствующие регулирующие и контролирующие органы.

Новый этап мониторинга будет проводиться с применением других методов – интервью, фокус-группы, «тайный покупатель», наблюдение и др.