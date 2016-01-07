​К вершинам развития

Президент отмечает, что в современном мире все развитые государства – это единые нации. С самых ранних лет в нашем детском саду, где существует, к слову, единственная в республике дошкольная ассамблея народа Казахстана, мы объясняем маленьким жителям, что мы все – один народ одной страны. Мы – казахстанцы. В этом и заключается, по словам Нурсултана Абишевича, смысл четвертой реформы, направленной на укрепление казахстанской идентичности и единства граждан. А укреплять нашу Нацию Единого Будущего Президент предлагает, развивая две основы, – это Ассамблея народа Казах­стана и общенациональная идея «Мәңгілік Ел». На занятиях с детьми мы всегда подчеркиваем, что именно от них зависит будущее нашей страны, что они должны быть вместе, быть дружными и сплоченными.

Глобальные планы маленьким детям пока еще не понятны, но в форме игры мы доступно и понятно объясняем идею единства и сплоченности народа Казахстана. На основе игр, песен и национальных праздников мы воспитываем здоровое, грамотное, умное и сплоченное поколение.