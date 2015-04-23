К ветеранам – с особой заботой

На встрече обсудили ход реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также рассмотрели меры социальной поддержки ветеранов. Об исполнении плана проинформировала министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова.
– Национальным банком изготовлены 207 923 юбилейные медали, и местные исполнительные органы приступили к их вручению. В акиматы поступили целевые трансферты, и уже производится выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Всего на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 5,8 миллиарда тенге, – сообщила она.
По информации министра, в праздничных мероприятиях в Астане примут участие 260 участников войны, в Москве – 6.
– По данным на 1 апреля текущего года, из средств местных бюджетов оказана единовременная материальная помощь 32,5 тысячи ветеранам на сумму 1,1 миллиарда тенге. 82 участника войны и инвалида получили жилье, 1 300 ветеранам сделали ремонт жилья и установили квартирные телефоны на сумму 31,6 миллиона тенге, 17 600 ветеранов обеспечены лекарственными средствами на сумму 72,4 миллиона тенге, – добавила Т. Дуйсенова.
Помимо этого ветеранам оказаны другие виды соцпомощи, включая обеспечение льготного проезда на поездах, санаторно-курортное лечение, оплату коммунальных услуг. Подводя итоги встречи, заместитель Премьер-Министра подчеркнул, что забота о ветеранах, повышение качества их жизни являются одним из главных приоритетов социальной политики государства.
Вице-премьер дал указание МЗСР совместно с акиматами областей, Астаны и Алматы, ОО «Организация ветеранов РК» проработать вопрос об упрощении порядка установления стажа работы в период Великой Отечественной войны в зависимости от года рождения граждан, без запроса архивных справок и иных подтверждающих документов. Кроме того, местным исполнительным органам поручено дать предложения по обеспечению региональных филиалов Организации ветеранов РК помещениями под дома ветеранов.

