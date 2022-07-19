К вопросу о регистрации политических партий

После заявления Президента страны Касым-Жомарта Токаева о необходимости упрощения порядка регистрации политических партий заметно возросло число желающих сформировать свои политические объединения.

Ряд общественных и политических деятелей уже объявил о намерении создать свои партии. Причем это преподнесено общест­ву так, как будто эти партии уже начали функционировать. Например, отдельные лица начали делать заявления от имени своих партий, а журналисты и отдельные государственные служащие стали называть их руководителями политических партий.

В связи с этим возникает ряд вопросов, на которые следует, на наш взгляд, обратить внимание как общественности, так и государственных органов.

Необходимо сразу подчеркнуть, что порядок создания, регистрации и функционирования политичес­ких партий регламентируется в принципе такими базовыми правовыми актами, как Закон Респуб­лики Казахстан «О политических партиях», постановление Правительства «Об утверждении Правил проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, членов политической партии» от 13 сентября 2005 года № 917 и приказ и. о. министра юстиции РК от 29 мая 2020 года № 66 «Об утверж­дении правил оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2020 года № 20771.

Анализ этих и других правовых актов показывает, что требуется серьезная ревизия действующего законодательства касательно формирования, регистрации и функцио­нирования политических партий, и не следует ограничиваться лишь сокращениями числа членов с 20 тыс. до 5 тыс. человек, количества участников инициа­тивной группы с 1 000 человек до 700 и регионального представительства с 600 до 300 человек.

Представляется необходимым концептуально модернизировать подходы государства к данному вопросу.

В частности, в первую очередь следует задать вопрос: правильно ли ставить знак равенства между понятием «проект создания политической партии» (желанием отдельных лиц) и понятием «политическая партия»? Или, проще говоря, насколько правильно желаемое выдавать за действительность?

Думается, что поводом для такого разного подхода к пониманию института «политическая партия» служит размытая формулировка данного понятия в действующем законодательстве РК. Например, согласно статье 1 Закона «О политических партиях», «политической партией признается добровольное объединение граждан Республики Казахстан, выражающее политическую волю граждан, различных социальных групп в целях представления их интересов в представительных и исполнительных органах государственной власти, местного самоуправления и учас­тия в их формировании».

Как мы видим, в данной формулировке отсутствует такой существенный признак, как регист­рация. Поэтому вопрос о том, с какого времени добровольное объединение граждан становится политической партией, является открытым. В этой связи заявления отдельных граждан от имени партии, несмот­ря на отсутствие официальной регистрации партии в уполномоченном органе, представляются в определенной степени обоснованными.

В пункте 8 статьи 6 данного Закона говорится: «Политическая партия осуществляет уставную деятельность после прохождения государственной регистрации». А как быть с неуставной деятельностью? Если строго следовать данной норме, то добровольное объединение граждан, называя себя политической партией, может заниматься политической деятельностью, не предусмотренной в ее уставе. Например, в уставе можно предусмотреть какую-либо хозяйственную деятельность, но фактически заняться политикой (если она не предусмотрена в уставе, то и формально здесь нет нарушения закона).

Последствия такой размытос­ти непредсказуемы, так как в пунк­те 2-1 статьи 12 Закона «О выборах в Республике Казахстан» предусмат­ривается компетенция Центральной избирательной комиссии лишь в части того, что она «рассматривает вопрос о допуске политических партий к участию в выборах части депутатов Мажилиса Парламента и депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам».

Таким образом, политическая партия может существовать и функционировать законно без регистрации и без участия в выборах. Другое дело – насколько это прием­лемо для самой политической партии. Но это внутреннее дело самой партии.

Второй момент. В постановлении Правительства Республики Казах­стан «Об утверждении Правил проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, членов политической партии» от 13 сентября 2005 года № 917, по крайней мере в базе «Әділет», по непонятной причине сохранено в старом варианте требуемое количество членов – 40 тысяч человек, тогда как в настоящее время данный показатель уменьшен до 20 тысяч.

Данный пример свидетельствует о сложившемся застое в вопросе регистрации политических партий и необходимости его модернизации.

В-третьих, приказ и. о. министра юстиции РК от 29 мая 2020 года № 66 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» содержит ряд требований, которые, по нашему мнению, не отвечают реалиям сегодняшнего дня.

В частности, возникает вопрос, насколько обоснованно и целесообразно требовать от учредителей партии отсутствия долгов, не давать возможности устранения заявителем формальных ошибок в процессе проверки документов и так далее.

Видится разумным предоставление уполномоченному государственному органу права по согласованию с заявителем исключать из списка членов заявленной партии лиц, правовой статус которых изменен со времени подписания им членства в партии до момента проверки. Например, гражданин в день подписания им членства в партии был студентом, а во время проверки уже поступил на службу в органы полиции. Либо кто-то из данной категории граждан скончался ко времени проверки. Есть случаи утери и получения новых удостоверений личности. Жизнь есть жизнь.

И эти единичные факты в настоя­щее время являются основанием отказа в регистрации партии несмотря на то, что в списке членов партии заявлено более 20 тыс. граждан с запасом в сотни людей.

Считаем, что уполномоченный государственный орган вправе исключать таких людей из заявленного списка, и если требуе­мый кворум в 20 тыс. человек набирается, то надо признавать выполненным данное требование законодательства.

Следует отметить, что в пунк­те 1-1 статьи 11 Закона «О политических партиях» указано: «Количество установленных нарушений по спискам членов политической партии, не влияющих на общее количество членов партии, предус­мотренное пунктом 6 статьи 10 настоящего Закона, не может являться основанием для отказа в государственной регистрации политической партии». Но на прак­тике в силу различных причин эта норма не работает.

Можно перечислять и другие проблемные вопросы, требующие своего рассмотрения, но считаем необходимым концептуально, с учетом передового международного опыта осмыслить и облегчить порядок регистрации политичес­ких партий. Иначе в настоящее время продолжается застой, и на сегодня нет новых зарегистрированных политических партий.

Думаем, что юристы и практики, занимающиеся данной сферой, могут внести и другие дополнения, предложения.