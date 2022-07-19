Общество К вопросу о регистрации политических партий 19 июля 2022 г. 1:30 Нургали Мамытов, доктор PhD, юрист После заявления Президента страны Касым-Жомарта Токаева о необходимости упрощения порядка регистрации политических партий заметно возросло число желающих сформировать свои политические объединения. Ряд общественных и политических деятелей уже объявил о намерении создать свои партии. Причем это преподнесено обществу так, как будто эти партии уже начали функционировать. Например, отдельные лица начали делать заявления от имени своих партий, а журналисты и отдельные государственные служащие стали называть их руководителями политических партий. В связи с этим возникает ряд вопросов, на которые следует, на наш взгляд, обратить внимание как общественности, так и государственных органов. Необходимо сразу подчеркнуть, что порядок создания, регистрации и функционирования политических партий регламентируется в принципе такими базовыми правовыми актами, как Закон Республики Казахстан «О политических партиях», постановление Правительства «Об утверждении Правил проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, членов политической партии» от 13 сентября 2005 года № 917 и приказ и. о. министра юстиции РК от 29 мая 2020 года № 66 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2020 года № 20771. Анализ этих и других правовых актов показывает, что требуется серьезная ревизия действующего законодательства касательно формирования, регистрации и функционирования политических партий, и не следует ограничиваться лишь сокращениями числа членов с 20 тыс. до 5 тыс. человек, количества участников инициативной группы с 1 000 человек до 700 и регионального представительства с 600 до 300 человек. Представляется необходимым концептуально модернизировать подходы государства к данному вопросу. В частности, в первую очередь следует задать вопрос: правильно ли ставить знак равенства между понятием «проект создания политической партии» (желанием отдельных лиц) и понятием «политическая партия»? Или, проще говоря, насколько правильно желаемое выдавать за действительность? Думается, что поводом для такого разного подхода к пониманию института «политическая партия» служит размытая формулировка данного понятия в действующем законодательстве РК. Например, согласно статье 1 Закона «О политических партиях», «политической партией признается добровольное объединение граждан Республики Казахстан, выражающее политическую волю граждан, различных социальных групп в целях представления их интересов в представительных и исполнительных органах государственной власти, местного самоуправления и участия в их формировании». Как мы видим, в данной формулировке отсутствует такой существенный признак, как регистрация. Поэтому вопрос о том, с какого времени добровольное объединение граждан становится политической партией, является открытым. В этой связи заявления отдельных граждан от имени партии, несмотря на отсутствие официальной регистрации партии в уполномоченном органе, представляются в определенной степени обоснованными. В пункте 8 статьи 6 данного Закона говорится: «Политическая партия осуществляет уставную деятельность после прохождения государственной регистрации». А как быть с неуставной деятельностью? Если строго следовать данной норме, то добровольное объединение граждан, называя себя политической партией, может заниматься политической деятельностью, не предусмотренной в ее уставе. Например, в уставе можно предусмотреть какую-либо хозяйственную деятельность, но фактически заняться политикой (если она не предусмотрена в уставе, то и формально здесь нет нарушения закона). Последствия такой размытости непредсказуемы, так как в пункте 2-1 статьи 12 Закона «О выборах в Республике Казахстан» предусматривается компетенция Центральной избирательной комиссии лишь в части того, что она «рассматривает вопрос о допуске политических партий к участию в выборах части депутатов Мажилиса Парламента и депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам». Таким образом, политическая партия может существовать и функционировать законно без регистрации и без участия в выборах. Другое дело – насколько это приемлемо для самой политической партии. Но это внутреннее дело самой партии. Второй момент. В постановлении Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, членов политической партии» от 13 сентября 2005 года № 917, по крайней мере в базе «Әділет», по непонятной причине сохранено в старом варианте требуемое количество членов – 40 тысяч человек, тогда как в настоящее время данный показатель уменьшен до 20 тысяч. Данный пример свидетельствует о сложившемся застое в вопросе регистрации политических партий и необходимости его модернизации. В-третьих, приказ и. о. министра юстиции РК от 29 мая 2020 года № 66 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» содержит ряд требований, которые, по нашему мнению, не отвечают реалиям сегодняшнего дня. В частности, возникает вопрос, насколько обоснованно и целесообразно требовать от учредителей партии отсутствия долгов, не давать возможности устранения заявителем формальных ошибок в процессе проверки документов и так далее. Видится разумным предоставление уполномоченному государственному органу права по согласованию с заявителем исключать из списка членов заявленной партии лиц, правовой статус которых изменен со времени подписания им членства в партии до момента проверки. Например, гражданин в день подписания им членства в партии был студентом, а во время проверки уже поступил на службу в органы полиции. Либо кто-то из данной категории граждан скончался ко времени проверки. Есть случаи утери и получения новых удостоверений личности. Жизнь есть жизнь. И эти единичные факты в настоящее время являются основанием отказа в регистрации партии несмотря на то, что в списке членов партии заявлено более 20 тыс. граждан с запасом в сотни людей. Считаем, что уполномоченный государственный орган вправе исключать таких людей из заявленного списка, и если требуемый кворум в 20 тыс. человек набирается, то надо признавать выполненным данное требование законодательства. Следует отметить, что в пункте 1-1 статьи 11 Закона «О политических партиях» указано: «Количество установленных нарушений по спискам членов политической партии, не влияющих на общее количество членов партии, предусмотренное пунктом 6 статьи 10 настоящего Закона, не может являться основанием для отказа в государственной регистрации политической партии». Но на практике в силу различных причин эта норма не работает. Можно перечислять и другие проблемные вопросы, требующие своего рассмотрения, но считаем необходимым концептуально, с учетом передового международного опыта осмыслить и облегчить порядок регистрации политических партий. Иначе в настоящее время продолжается застой, и на сегодня нет новых зарегистрированных политических партий. Думаем, что юристы и практики, занимающиеся данной сферой, могут внести и другие дополнения, предложения.