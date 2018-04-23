​К врачу одним кликом

В 4 областях Казахстана – Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Западно-Казах­станской – в 2017 году началась реализация пилотного проекта по цифровизации здравоохранения. С тем, как этот процесс происходит в ЗКО, ознакомился министр здравоохранения Елжан Биртанов. Он побывал в 2 медицинских учреждениях региона – областной клини­ческой больнице и городской поликлинике № 3, где безбумажный способ обслуживания пациентов уже действует.

Интерес министра также вы­звала организация экстренной медицинской помощи – в этой сфере осуществляется переход на международный стандарт работы приемных покоев, предполагающий сортировку пациентов.

– Внедрение нового стандарта началось в вашей клинике, а также в 16 областных больницах других регионов, – отметил Елжан Биртанов в интервью журналистам. – Мы отправляем специалистов, заведующих отделениями, главных врачей для обучения за рубеж. Требуется изменение подхода, когда больные делятся на 3 категории: крайне тяжелые, среднетяжелые и нетяжелые. Исходя из этого, каждый получает своевременно объем медицинской помощи. Кроме того, необходим пациенто­ориентированный подход, когда врачи и медсестры приходят к пациенту сами, а не наоборот, как это было раньше.

Елжан Биртанов также отметил, что цифровизация здравоохранения предполагает прежде всего повышение качества оказания медицинских услуг. Освобождение врачей от бумажной работы позволит уделить больше времени пациентам.

– Сейчас нет необходимости писать от руки, все заполняется в электронном формате, – пояс­нил министр здравоохранения.

Находясь в Уральске, Елжан Биртанов провел также селекторное совещание с руководителями областных управлений здравоохранения страны. Он отметил важность того, чтобы все регионы друг с другом коммуницировали, перенимали опыт и заранее решали возникающие проблемы. К слову, в числе основных трудностей на пути к всеобщей цифровизации – недостаточное оснащение современной компьютерной техникой, проблемы с доступом в Интернет, а также слабая интеграция имеющихся информационных систем друг с другом.

К примеру, в Западно-Казах­станской области часть компьютерной техники устарела и требует замены. Из 393 объектов здравоохранения только 70% подключены к Сети. Без Интернета остаются врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты, расположенные на приграничных территориях. И такие сложности есть практически во всех регионах.

По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Каната Тосекбаева, в данное время ведется работа с «Казахтелекомом» по подключению к широкополосному Интернету 91 медицинской организации региона. Охват медицинской информационной системой области составляет 100%. Кроме того, 69 из 120 отчетных медицинских форм в Западно-Казахстанской области ведутся в электронном формате, что является лучшим показателем в стране.