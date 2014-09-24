К выборам готовы Статьи 653 Записала Юлия МАГЕР

Зарегистрированные кандидаты начали агитационную работу, наблюдатели подают заявки на участие в выборах, а Центризбирком и комиссии на местах ведут подготовку ко дню голосования и следят за тем, чтобы вся кампания строго соответствовала букве закона. О ходе этой работы – интервью с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии РК Владимиром ФООСОМ.



– Владимир Карлович, поскольку процедура регистрации кандидатов уже завершена, хочется попросить вас подвести ее итоги. Сколько претендентов будут участвовать в выборах?



– Если отслеживать процесс формирования пула кандидатов в сенаторы последовательно, то могу сказать, что на момент окончания этапа по выдвижению кандидатур у нас насчитывалось 88 человек, на момент завершения процесса регистрации их было уже 53, сейчас же, по факту, в выборах участвуют 50 зарегистрированных кандидатов. Такой отсев – это абсолютно нормальное явление для любой предвыборной гонки.



Что можно сказать о кандидатах? Это люди самых разных профессий, есть экономисты, юристы, представители сельскохозяйственного сектора, работники бюджетной сферы и так далее. Есть среди них четыре ныне действующих сенатора, которые вновь решили баллотироваться, это претенденты из Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атыраус­кой областей.



Средний возраст кандидатов – 53 года, и, как того требует закон, у каждого из них есть высшее образование и каждый проживает в представляемом им регионе не менее трех лет. То есть можно говорить о том, что это опытные люди, для которых участие в выборах – это обдуманный шаг, и они в случае победы смогут достойно показать себя в работе высшего законодательного органа страны.



На сегодняшний день больше всего кандидатов зарегистрировано в Астане и Алматы – по четыре человека. Во всех остальных – по три человека. То есть число претендентов достаточное для проведения выборов на альтернативной основе, что требуется согласно законодательству Казахстана.



В целом могу сказать, что кампания проходит спокойно, что традиционно для выборов в Сенат – и выборщики, и кандидаты – знают, что к чему, придерживаются норм закона, нет никаких жалоб и нарушений. За все время электоральной кампании в Центризбирком поступило всего два обращения. И то одно из них связано с просьбой пояснить ту или иную ситуацию с точки зрения законодательства, а другое – это жалоба на кандидата, не связанная с избирательным процессом.



– Сейчас идет важный для любой электоральной кампании период – агитация. Насколько активно проявляют себя кандидаты? Соз­даны ли условия для проведения ими агитационной работы среди выборщиков?



– Агитационный период стартовал 12 сентября и продлится до полуночи 29 сентября, после чего на сутки перед непосредственно проведением голосования кандидатам запрещено проводить подобную работу.



По данным Центральной избирательной комиссии, на сегодняшний день кандидаты в депутаты Сената в областях уже провели 165 встреч с выборщиками – депутатами районных, городских и областного маслихатов. Это уже говорит о достаточно высокой активности участников выборов.



Кроме того, хочу сказать, что выборным законодательством нашей республики каждому кандидату гарантируется предоставление равных средств из государственного бюджета для оплаты выступлений по телевидению, на радио, публикации материалов в газетах, издание печатных агитационных материалов, например, листовок и плакатов, а также средства на аренду помещений для встреч с выборщиками и транспортные расходы. В текущем году данная сумма составляет порядка 300 тысяч тенге – эти деньги уже перечислены и организацию расходования средств осуществляют бухгалтеры областных акиматов.



В том случае, если средства кандидатами не будут востребованы, они будут возвращены в бюджет. Если же, напротив, кандидатам госсредств недостаточно, то они имеют право организовать свой избирательный фонд, куда смогут привлекать средства своих сторонников. По нашим данным, этим правом воспользовались уже 9 человек. По окончании кампании они предоставят нам отчет о том, из каких источников в их фонды привлекались средства и на что тратились.



– Каков порядок проведения голосования выборов в депутаты Сената, которые, как известно, проводятся на основе косвенного избирательного права?



– Порядок такой, что 1 октября все депутаты маслихатов, которые есть в регионе, от которого выбирается депутат, проведут общее собрание выборщиков, в рамках которого и состоится голосование.



Собрание будет считаться состоявшимся, если на нем присутствует более 50% выборщиков. А для того, чтобы победить, одному из кандидатов, включенных в бюллетени, необходимо будет набрать более 50% голосов тех, кто принимал участие в голосовании. Если сложится ситуация, что никто из кандидатов не наберет нужного числа голосов (что теоретически возможно, потому что в регионах есть по 3–4 кандидата), то в тот же день будет проведено повторное голосование среди двух кандидатов, набравших большее число голосов.



Уже определено время и места проведения собраний выборщиков, для областей прорабатываются вопросы трансфера, ведь проводиться голосование будет в главных городах регионов и нужно будет обеспечить прибытие туда депутатов маслихатов со всей области. На местах к обозначенной дате все будет готово для проведения важного события – поставлены кабинки с урнами для тайного голосования, оборудованы места для избирательных комиссий, для наблюдателей. Центральная избирательная комиссия и избиркомы на местах работают над тем, чтобы все прошло спокойно и по правилам.



– Сформирован ли уже пул иностранных наблюдателей за выборами?



– Мы 19 сентября провели заседание Центральной избирательной комиссии РК и, так сказать, первый "транш" наблюдателей зарегистрировали. Это 129 человек, представляющие международные организации и 22 иностранных государства, в том числе Азербайджан, Армению, Венг­рию, Германию, Грецию, Грузию, Испанию, Литву, Нидерланды, США, Таджикистан, Таиланд, Турцию. Довольно внушительное количество, с учетом того, что косвенные выборы обычно посещает не такое уж большое число наблюдателей. Думаю, это говорит о том, что происходящие в Казахстане процессы интересны миру. Кстати, процесс аккредитации наблюдателей еще не завершен, так что наверняка появятся еще желающие присутствовать на нынешних выборах в данном качестве.



Что касается наблюдателей местных, казахстанских, то здесь у нас очень либеральное законодательство. Любая политическая партия сама выдает мандат своему наблюдателю, и он с этим мандатом сможет прийти на избирательный участок и свободно принять участие в наблюдении за выборами. Также в качестве наблюдателей могут выступать доверенные лица, представляющие кандидатов в депутаты Сената Парламента РК.



– Выборы назначены на 1 октября, а когда будут подведены их итоги и станут известны имена новых сенаторов?



– Думаю, что к вечеру того же дня мы уже будем знать предварительные результаты, потому что в каждой области максимум всего несколько сотен депутатов маслихатов и подсчитать их бюллетени для комиссии из семи человек будет не так уж сложно. Затем результаты из регионов поступят в Центральную избирательную комиссию, и мы по полученным протоколам сможем подвести общие итоги выборов по Казахстану. Вообще по закону избиркому дается 7 дней на то, чтобы подвести итоги, и 10 дней для того, чтобы итоги эти опубликовать. Но, уверен, что в случае с данными выборами мы сможем все это сделать гораздо быстрее.

