​К высоким правозащитным стандартам

К настоящему времени принят комплекс законодательных актов, которые обеспечивают соответствие национального права современным фундаментальным изменениям в экономике и политике государства. Речь идет прежде всего об Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах, принятых в июле 2014 года.

Новый порядок производства по уголовным делам в итоге включил в себя упрощение процедуры начала уголовного преследования (без проведения доследственной проверки), сужение полномочий органов расследования по самостоятельному принятию процессуальных решений и производству действий, затрагивающих конституционные права граж­дан (исключено предъявление ими обвинения). Введены также согласительные производства. А в целях защиты граждан от неправомерного вмешательства в их личную жизнь регламентирован порядок производства оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного судопроизводства (негласные следственные действия). Исключено возвращение судом дел на дополнительное расследование. Для расширения судебного контроля за досудебным производством в уголовный процесс введен институт следственного судьи. Кроме того, урегулирован порядок расследования уголовных проступков, введенных новым Уголовным кодексом, и закреплены иные новеллы, направленные на максимальную защиту прав не только обвиняемых, но и потерпевших, на оперативность расследования в рамках фундаментальных основ правосудия.

Стоит отметить, что указанные нововведения получили характер кардинальных исторических перемен в сфере уголовного судопроизводства по усилению защиты интересов личности. Вместе с тем динамика законодательного развития страны и опыт применения нового законодательства обуславливают благоприятные позиции для дальнейшего совершенствования законотворческой и правоприменительной деятельности. Так, одним из объективных индикаторов качества казахстанского законодательства и правоприменения выступает рейтинговая позиция государства в Индексе верховенства закона (The Rule of Law Index), формируемого на основе глобального исследования правовой среды стран мира, базирующегося на универсальных принципах верховенства закона. Его показатели свидетельствуют о наличии потенциала совершенствования уголовно-процессуального законодательства по таким индикаторам, как эффективность уголовного расследования, свое­временность принятия процессуальных решений, обеспечение прав и интересов подозреваемого, обвиняемого.

Министерство внутренних дел совместно с иными правоохранительными органами принимает участие в разработке Концепции совершенствования уголовного процесса, преследующей обеспечение баланса между обвинением и защитой и внедрение лучшего международного правового опыта.

В рамках дальнейшего реформирования уголовного процесса проводится работа по следующим направлениям. Для повышения уровня защиты прав и свобод человека в уголовном процессе сокращается срок доставления задержанного человека к судье для проверки законности его задержания по подозрению в совершении уголовного правонарушения и решения вопроса о применении к нему меры пресечения до 48 часов. Лишь в исключительных определенных случаях такой срок может составлять 72 часа. Такой подход характерен для развитых в правовом поле стран.

Исключается практика применения содержания под стражей в качестве меры пресечения по преступлениям в сфере экономической деятельности, кроме случаев, связанных с повышенной общественной опасностью, например, совершаемых преступными группами. Это служит очередным шагом, направленным на сокращение применения в уголовном процессе ограничений конституционных прав граждан, в частнос­ти, связанных со свободой передвижения.

Полное исключение возможности сбора доказательств о совершении уголовного правонарушения вне рамок досудебного производства, то есть без предварительной регистрации в Едином реестре досудебных расследований, преследует защиту прав и интересов граждан.

Наряду с этим принимаются меры по сокращению полномочий правоохранительных органов на проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление латентных преступлений. Этот сектор деятельности смещается в категорию негласных следственных действий, обеспеченных судебным контролем и сопровождающихся обязательным уведомлением лиц, чьи свободы были затронуты проведенным негласным следственным действием без предварительного информирования.

В направлении исключения дублирования и четкого распределения полномочий между органами досудебного расследования прокуратурой и судом предусмат­ривается полная передача функ­ции санкционирования процессуальных решений и действий суду. Это относится и к негласным следственным действиям. Судебный контроль должен повысить гарантии соблюдения прав граж­дан, связанных с тайнами личной жизни.

Приняты меры к сокращению времени участия граждан в уголовных правоотношениях. В частности, производство по уголовным правонарушениям небольшой общественной опасности, так называемым уголовным проступкам, максимально приближено к аналогичной форме производства по административным правонарушениям, характеризующейся своей кратковременностью.

Одновременно заимствован положительный опыт таких стран с высоким правовым рейтингом, как ФРГ, Великобритания и Эстония, успешно применяющих «приказное производство» по уголовным делам. Так, предложено по делам об уголовных правонарушениях небольшой тяжести, направленным в суд, осуществлять их рассмотрение судьей единолично без проведения судебного заседания и в кратчайшие сроки. Обвиняемый, с его предварительного согласия, и иные участники процесса не вызываются в суд, что влечет существенную экономию времени и иных ресурсов.

В целях повышения состязательности в уголовном процессе изучаются возможности расширения процессуальных полномочий адвокатов. В частности, обеспечивается возможность адвоката ходатайствовать перед судьей о назначении судебных экспертиз и производстве следственных действий (за исключением негласных следственных действий). В результате совместной согласованной активной работы правоохранительных органов по реформированию уголовного процесса ожидается положительная тенденция по упрощению и ускорению уголовного процесса наряду с усилением гарантий соблюдения прав и свобод граждан.