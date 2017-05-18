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К высоким социальным стандартам
Лаура Тусупбекова
Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, поправками предусматриваются повышение с 1 июля 2017 года размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размера государственной базовой пенсионной выплаты, а также повышение размеров пособий в связи с рож­дением ребенка на 20%.

Как повышение будет выглядеть в конкретных цифрах? Так, если размер минимальной пенсии вместе с базовой с 1 января 2017 года составляет 40 950 тенге, то с 1 июля 2017 года ее размер будет составлять 45 711 тенге, при этом если средний размер пенсии с 1 января 2017 года составляет 59 838 тенге, то с 1 июля 2017 года будет составлять 66 676 тенге.

Также предусматриваются повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсии по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей, а также перенос предусмотренного срока внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя с 2018 года на 2020 год.

– Это предлагается для обеспечения сопоставимости в размерах пенсий, назначенных в первом полугодии 2017 года с учетом повышения до 11%, и пенсий, назначенных во втором полугодии нынешнего года, – отметила Тамара Дуйсенова.

Кроме того, Мажилис дополнил перечень лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым может оказываться гарантированный объем специальных социальных услуг. По инициативе парламентариев определены полномочия Комитета госдоходов на рассмотрение, в частности, жалоб по начисленным обязательным пенсионным взносам.

Что касается государственной поддержки семей, имеющих детей, то, как уже было сказано, предусматривается повышение на 20% размера единовременного пособия на рождение ребенка. Так, размеры пособий на рождение первого, второго, третьего ребенка будут повышены с 31,41 МРП до 38 МРП, или с 71 тыс. 270 тенге до 86 тыс. 222 тенге, на четвертого и более ребенка – с 52,35 МРП до 63 МРП, или с 118 тыс. 783 тенге до 142 тыс. 947 тенге.

– Если учесть, что в стране ежегодно рождается около 400 тысяч детей, то свыше 300 тысяч семей получат пособия в повышенных размерах. В результате в 2017 году рост в сравнении с 2016 годом составит 27%, – уточнила глава Минтруда.

Депутаты поддержали законопроект, отметив, что он действительно отвечает задачам руководства страны по построению государства не только с высокими социальными стандартами, но и соответствует такой категории, как социальная справедливость. Так, депутат Айгуль Нуркина отметила, что документом конкретизируется понятие соцконтракта, предусматривающего новый порядок оказания адресной социальной помощи (АСП). В отличие от действующей программы АСП, где разница в помощи семьям заключается только в размере пособий, новый формат помощи обеспечивает семьям индивидуальный подход, который учитывает их потребности. Также вводится институт соцсопровождения в лице консультантов и ассистентов, которые оказывают гражданам, получающим пособия, содействие в поисках работы, контролируют выполнение обязательств по соцконтракту. Государством не только принимаются меры по предоставлению социальной помощи на безвозмездной основе, но и создаются условия для выхода семьи из трудной жизненной ситуации.

Однако есть и вопросы, к решению которых еще необходимо вернуться. Депутаты понимают, что повышение социальных выплат, как бы мы ни пытались этого избежать, не может не соотноситься с экономической конъюнктурой, складывающейся сегодня не только в нашей стране, но и во всем мире. Депутат Бахытжан Абдраим, отметив, что законопроектом предусмотрено упрощение процедуры назначения пособия, выплачиваемого родителям детей-инвалидов, констатировал, что после наступления 18 лет ребенком-инвалидом он остается вне механизмов социальной защиты со стороны государства.

– Ребенок после 18 лет не становится здоровым, он остается таким же инвалидом. Какие меры собирается принять министерство для того, чтобы решить эту проблему? – спросил депутат.

Министр Тамара Дуйсенова согласилась, что вопрос действительно актуальный. Оказывается, Минтруда уже изучает его. Она сообщила, что в министерстве для этого создана рабочая группа. Так, согласно международному опыту, такие пособия лицам старше 18 лет выплачиваются только в том случае, если у этого лица очень низкий реабилитационный потенциал, то есть если ему необходим постоянный посторонний уход.

– Из 59 тысяч инвалидов, которые старше 18 лет, реально нуждаются в постоянном постороннем уходе 13 тысяч человек. Если будем выплачивать в том же размере, в котором сегодня выплачиваем, это более 5 миллиардов тенге в год. Мы сейчас эти расчеты в рабочей группе отработали и передали в рабочую группу по формированию бюджета. После рассмотрения бюджета представим свои предложения по этому вопросу, – сказала она.

Однако спикер Нурлан Нигматулин отметил, что, сравнивая алгоритм выплат такой категории граждан с аналогичными выплатами, осуществляемыми в других, в частности, европейских странах, нужно учесть стандарты и подходы этих стран, применяемые к такой категории граждан. В нашей стране они пока, мягко говоря, не самые совершенные.

– Мы должны это рассмотреть еще раз. Более внимательно подойти к этому чувствительному вопросу, – считает спикер ­Мажилиса.

Как уже было сказано, законопроектом меняются подходы к выплатам АСП. Эту помощь теперь будут получать действительно уязвимые слои населения. Так, если документ будет принят, трудоспособный член семьи не сможет получать АСП в случае отказа от работы, которую ему предлагает Центр занятости.

– Не будет ли Центр занятости делать неадекватные предложения по трудоустройству получателю АСП, от которых он вынужден будет отказаться? – спросила в связи с этим депутат Зауреш Аманжолова.

Тамара Дуйсенова пояснила, что если в многодетной семье мать ухаживает за ребенком до 7 лет, тогда АСП, как и ныне, будет предоставляться при условии, если доход семьи ниже 50% от прожиточного минимума. Все остальные трудоспособные этой семьи могут и должны работать, а государство будет помогать им в этом – обучать, давать кредиты или искать работу.

– Если будут отказываться, то, конечно, АСП им не будет выплачиваться, – сказала министр.

В этот день палата одобрила ратификационный законопроект – соглашение, согласно которому Казахстан окажет Кыргызской Республике помощь на 100 млн долларов для интеграции в ЕАЭС.

– В частности, помощь будет оказана на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕАЭС, на приведение в соответствие с требованиями ЕАЭС санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызской Республики, – уточнил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Помощь братской стране в таком важном стратегическом воп­росе, конечно, важно оказать, согласились депутаты, но и свои интересы нужно соблюсти. Посему депутат Павел Казанцев попросил уточнить, какова в процентном выражении доля товаров и оборудования от общего объема выделяемых средств, будут ли товары и оборудование казахстанского производства и если будут, то каков их предполагаемый перечень.

Ответ Тимура Сулейменова о том, что соглашение, мол, определяет только правовые возмож­ности оказания такой помощи, что указанные депутатом воп­росы будут определены протоколом, который рассмотрен в Правительстве и еще будет представлен на рассмотрение Парламента, и тогда депутаты получат ответы на эти вопросы, что соглашением предусмотрено использование высокотехнологичного оборудования, которого нет ни у нас, ни у Кыргызстана, и поэтому придется использовать зарубежное, не удовлетворил мажилисменов. По словам спикера Нурлана Нигматулина, кроме высокотехнологичного оборудования есть еще те же строительные материалы, строительные услуги, которые Казахстан способен предоставить.

– Очень важно, чтобы мы не потеряли свои позиции и свои интересы, – сказал Нурлан ­Нигматулин.

– Будем настаивать на том, чтобы максимально наше закупали, – заверил министр Тимур Сулейменов.

На заседании депутаты одоб­рили и ратификацию поправок в соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном относительно порядка пребывания граждан обеих стран. Временно пребываю­щие на территории государства другой стороны освобождаются от обязанности регистрации в течение 30 календарных дней.

Кроме того, согласно повестке, во втором чтении Мажилис одоб­рил новшества по вопросам здравоохранения. Предусматривается, в частности, изменение ставок и объектов исчисления отчислений и взносов. И кроме того, введение новых категорий плательщиков и категорий лиц, за которых уплату взносов осуществляет государство. Мажилисом исключена норма, касающаяся освобождения аптек, расположенных в селе, от обязательства соблюдения требований надлежащей аптечной практики (GPP). 

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