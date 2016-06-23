К юбилею закрытия полигона

В работе форума, который со­­­стоится 29 августа текущего года в Астане, ожидается участие руководителей международных организаций, авторитетных политиков, членов парламентского сообщества, экспертов и представителей гражданского общества. В рамках мероприя­тия пройдут четыре тематические сессии, будут развернуты выставочные экспозиции. Соорганизатором конференции выступает Союз парламентариев за нераспространение ядерного оружия и разоружение.К. Токаев обратил внимание на необходимость качественного содержательного наполнения данного форума, прежде всего в контексте реализации идей Манифеста Президента Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век». Результаты конференции, по мнению спикера Сената, должны содействовать процессу глобального нераспространения и разоружения.С докладом о ходе подготовки форума выступил министр иностранных дел Ерлан Идрисов. В совещании приняли участие замес­титель руководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев, министры: здравоохранения и социального развития – Тамара Дуйсенова, культуры и спорта – Арыстанбек Мухамеди­улы, образования и науки – Ерлан Сагадиев, энергетики – Канат Бозумбаев, информации и коммуникаций – Даурен Абаев, по инвестициям и развитию – Женис Касымбек, председатели постоянных комитетов Сената, а также представители других государственных органов.Спикер Сената дал ряд поручений, касающихся содержательных и организационных аспектов подготовки мероприятия.