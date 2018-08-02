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​К запуску готова
Любовь Доброта, Туркестанская область

Проект осуществляется в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного в ходе Международного инвестиционного форума Ontustik Invest 2016. Строительство предприятия на площадке индустриальной зоны «Бадам» ведется под эгидой акимата области при совместном участии известной зарубежной компании Hongkong Tianrun Co. Ltd и крупной казахстанской Green Technology Industries.

К работе уже готова первая очередь. При выходе на полную мощность завод сможет выпускать ежегодно 50 тыс. тонн продукции. Этого достаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребность республики в искусственном волокне.

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) – универсальный материал, который используется фактически во всех отраслях промышленности. Инвестиционная стоимость проекта составляет 20 млн долларов. Планируется, что после выхода на полную мощность на предприятии получат работу более 200 человек.

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев посетил индустриальную зону «Бадам», где ознакомился с ходом строительства завода искусственного волокна и поручил ответственным специалистам при реализации проекта на должном уровне обеспечить использование инструментов государственной поддержки, а также широкое внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления. 

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