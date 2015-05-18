К заветной цели 820 Иран МАКЕНОВ

фото автора

Состязания оказались весьма представительными: в 9 весовых категориях выступил 141 спортсмен. Из них только в абсолютной, где разыгрывались две путевки на республиканский турнир «Қазақстан Барысы» на призы Президента РК, состязались 23 палуана.

Стоит отметить, что в ходе четырех прошедших турниров никому из столичных борцов не удавалось стать даже призером в абсолютном весе. Самый большой их успех – выход в одну четвертую финала. На этот раз столицу на пятом республиканском турнире «Қазақстан Барысы», который состоится 30 июня 2015 года в Астане, будут представлять Гани Сейдельдаев и Айбат Сейтен.

В остальных весовых категориях победу праздновали Алмас Сулейменов (55 кг), Сагындык Ашим (60 кг), Бакдаулет Сабитов (66 кг), Данияр Темирханов (74 кг), Наурызбай Шидельбаев (82 кг), Саят Исенов (90 кг), Кайрат Махтин (100 кг) и Айтуар Абдулов (+100 кг). Победители и призеры отмечены поя­сами «Астана қыраны», медалями, дипломами и ценными призами.