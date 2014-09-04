К Земле приблизится астероид диаметром 20 метров

Объект диаметром около 20 метров приблизится к планете на минимальное расстояние, сообщается на сайте НАСА.
Астероид пролетит над Новой Зеландией и не будет представлять угрозы
для Земли. В момент сближения он будет находиться на расстоянии до 40
тыс. км над поверхностью планеты.
Астрономы впервые 2014 RC обнаружили в ночь на 31 августа 2014 года в
ходе мониторинга неба в обсерватории в Аризоне в рамках Catalina Sky
Survey – программы, направленной на поиск околоземных астероидов. Затем в ночь на 1 сентября независимый телескоп Pan-STARRS на Гавайских
островах также наблюдал объект.
Результаты наблюдений двух обсерваторий были направлены в Центр малых
планет в Кембридже (Массачусетс). Исследования 2014 RC продолжили
обсерватория проекта Catalina Sky Survey и 2,2–метровый телескоп
Гавайского университета, расположенный на неактивном вулкане Мауна-Кеа.
Обсерватории уточнили параметры траектории 2014 RC.
Видимая звездная величина объекта равна 11,5, что позволит наблюдать
его невооруженным глазом при ясном небе. Впредь ученые намерены следить
за объектом, поскольку в будущем, по расчетам специалистов, он снова
вернется к Земле.