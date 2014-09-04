К Земле приблизится астероид диаметром 20 метров В мире 585

Объект диаметром около 20 метров приблизится к планете на минимальное расстояние, сообщается на сайте НАСА.



Астероид пролетит над Новой Зеландией и не будет представлять угрозы для Земли. В момент сближения он будет находиться на расстоянии до 40 тыс. км над поверхностью планеты.



Астрономы впервые 2014 RC обнаружили в ночь на 31 августа 2014 года в ходе мониторинга неба в обсерватории в Аризоне в рамках Catalina Sky Survey – программы, направленной на поиск околоземных астероидов. Затем в ночь на 1 сентября независимый телескоп Pan-STARRS на Гавайских островах также наблюдал объект. Результаты наблюдений двух обсерваторий были направлены в Центр малых планет в Кембридже (Массачусетс). Исследования 2014 RC продолжили обсерватория проекта Catalina Sky Survey и 2,2–метровый телескоп Гавайского университета, расположенный на неактивном вулкане Мауна-Кеа.



Обсерватории уточнили параметры траектории 2014 RC. Видимая звездная величина объекта равна 11,5, что позволит наблюдать его невооруженным глазом при ясном небе. Впредь ученые намерены следить за объектом, поскольку в будущем, по расчетам специалистов, он снова вернется к Земле.