К Земле приблизится астероид диаметром 20 метров

В мире
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Объект диаметром около 20 метров приблизится к планете на минимальное расстояние, сообщается на сайте НАСА.

Астероид пролетит над Новой Зеландией и не будет представлять угрозы для Земли. В момент сближения он будет находиться на расстоянии до 40 тыс. км над поверхностью планеты.

Астрономы впервые 2014 RC обнаружили в ночь на 31 августа 2014 года в ходе мониторинга неба в обсерватории в Аризоне в рамках Catalina Sky Survey – программы, направленной на поиск околоземных астероидов. Затем в ночь на 1 сентября независимый телескоп Pan-STARRS на Гавайских островах также наблюдал объект. Результаты наблюдений двух обсерваторий были направлены в Центр малых планет в Кембридже (Массачусетс). Исследования 2014 RC продолжили обсерватория проекта Catalina Sky Survey и 2,2–метровый телескоп Гавайского университета, расположенный на неактивном вулкане Мауна-Кеа.

Обсерватории уточнили параметры траектории 2014 RC. Видимая звездная величина объекта равна 11,5, что позволит наблюдать его невооруженным глазом при ясном небе. Впредь ученые намерены следить за объектом, поскольку в будущем, по расчетам специалистов, он снова вернется к Земле.

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