​К жизнестойкой модели развития

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Айкерим КАМАЛДИНОВА, пресс-служба Казахского национального университета им. Аль-Фараби

Профессор рассказал об условиях создания инновационной экономической модели развития, созидательном лидерстве и выдающейся роли Президента Нурсултана Назарбаева в обеспечении стабильности на современном этапе глобализации экономики, сокращении неравенства и искоренении бедности. А. Спицын подчерк­нул, что Казахстан вступает в 25-й год своей независимости в условиях жесткой турбулентнос­ти мировой экономики, когда повторяются кризисы, но страной накоплен положительный опыт перехода к эффективной модели развития.

По словам профессора, прак­тическое выполнение Стратегии «Казахстан-2030», выдвинутой Президентом Нурсултаном Назарбаевым, определило возможность перехода к Стратегии «Казахстан-2050», программе «Нұрлы жол» и движению Казахстана в будущее. В стране реализуются программы ускоренного индустриально-инновационного развития и социальной модернизации общества. План нации «100 конкретных шагов», обозначенный Главой государства, призван обеспечить глубинные и качественные изменения, направленные на главную стратегическую цель столетия – вхождение в число 30 развитых государств.

– Президентом страны определены основные приоритеты глобального энергоэкологического устойчивого развития, институты и механизмы их осуществления. Эти проблемы обсуждались на Конференции ООН по устойчивому развитию Рио+20 и получили всестороннюю поддержку в программе ООН «Энергетика для всех», – сказал почетный профессор КазНУ им. Аль-Фараби Анатолий Спицын.

Инициативы Нурсултана Назарбаева, его «дерзость ответственности» актуальны для коренного обновления мировой экономики. Они органически вплетены в ткань теоретического анализа, нацеленного на выработку созидательной и отвечающей интересам наций и народов глобальной стратегии посткризисного развития в условиях углубления межгосударственной интеграции на пространстве СНГ.

– Сегодня Евразийский экономический союз рассматривает­ся как интеграционное ядро будущей Евразийской цивилизации, как поле, открытое не только для стран евразийского континента, но и для всего мира, – сказал А. Спицын. По мнению эксперта, консолидация финансовых возможностей крупных игроков в отраслевых сегментах расширяет инновационный и инвестиционный потенциал альянсов, способствует проведению скоординированной промышленной политики. Сформированная Нурсултаном Назарбаевым новая модель мироустройства XXI века на основе G-Global стала транспарентным и коллективным подходом к решению глобальных проблем экономики и финансовой системы.

В завершение лекции профессор А. Спицын отметил, что благодаря дальновидной политике Нурсултана Назарбаева Казахстан показывает пример стабильности, что за страной прочно закрепилась репутация конкурентоспособного государства, и это подтверждается свое­временными и эффективными ответами на новые глобальные вызовы XXI века.

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